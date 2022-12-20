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Bakan Varank, KOSGEB'in yeni destek modelini açıkladı

20 Aralık 2022 Salı 14:18
Bakan Varank, KOSGEB'in yeni destek modelini açıkladı

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri'de mobilya sektöründe yeni teknolojiler geliştirecek firmalara destek vereceklerini belirterek, "Bizim ileri girişimcilik desteğimiz 375 bin lira ama Kayseri için bu açıkladığımız çağrıda 1 milyon liraya kadar KOBİ'lerimize destek vereceğiz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri temasları kapsamında, Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret edip aralık ayı meclis toplantısına katıldı. Bakan Varank, toplantıda, KOSGEB'in 'İleri Girişimci Destek Programı' çerçevesinde hayata geçirdiği, ilki Kayseri'de uygulanacak bölgesel ve sektörel çağrıyı açıkladı. Varank, mobilya sektörünün Kayseri için çok önemli olduğunu belirterek, "Mobilya sektöründe de aslında biz yeni girişimlerin, özellikle yeni teknoloji üreticilerinin ortaya çıkmasını istiyoruz. Bu manada da sadece Kayseri'ye dönük ileri girişimcilik destek programı çağrısına çıkıyoruz" dedi.

'1 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK'

Mobilya sektöründe yeni teknolojiler geliştirecek firmalara destek vereceklerini kaydeden Bakan Varank, "Bizim ileri girişimcilik desteğimiz 375 bin lira ama Kayseri için bu açıkladığımız çağrıda 1 milyon liraya kadar KOBİ'lerimize destek vereceğiz. Yeter ki yeni teknoloji geliştirilsin, yeni oyuncular çıksın, bunu görelim. Bu çağrıyı da açıyoruz. Buradan duyurmuş olalım. Biz mobilya sektörüne dönük ileri girişimcilik çağrısını başlattık. Firmalarımıza 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

GİRİŞİMCİLİKTE İLK KEZ ÇAĞRILI DESTEK

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2019 yılında başlattığı İleri Girişimci Destek Programı ile girişimcilerin teknoloji düzeylerine bakarak 375 bin liraya kadar destek sağlıyor. Bu destek programında ilk kez yapılan 'Kayseri İlinde Mobilya Sektörünün Gelişmesine Yönelik Çözüm Sunan Teknolojik Girişimciler' başlıklı çağrı, 30 Aralık 2022'ye kadar açık kalacak. Çağrıya, Kayseri'de mobilya sektöründe faaliyet gösterecek, 2019 sonrası işletmesi bulunmayan, 35 yaş altındaki girişimci adayları başvurabilecek. Kadınlarda yaş şartı aranmayacak. KOSGEB'in online 'İleri Girişimci Eğitimi'ni tamamlaması gereken adaylardan en az lise mezunu olması ve işletmesini ileri girişimci faaliyet alanlarında kurması şartı aranacak. Girişimci adaylarından iş fikirlerinde mobilya sektörünün sorunlarına çözüm bulacak teknolojileri barındırması istenecek. Yazılım, dijital çözümler, geri dönüşüm gibi alanlardaki iş fikirleri değerlendirilmeye alınacak.

YENİ DESTEK TÜRKİYE'YE YAYILACAK

KOSGEB tarafından değerlendirmeye alınan teknoloji tabanlı iş fikri sahibi girişimcilerden uygun görülen 30 girişimci adayına Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından eğitim ve mentorlük hizmeti verilecek. Eğitim ve mentorlük sürecinin ardından girişimcilerin, 6 ay içinde iş fikrini hayata geçirip işletmesini kurması gerekecek. Bu süreçte KOSGEB, 30 girişimci adayına 1 milyon liraya kadar destek verecek. Girişimci adayları, makine-teçhizat ve yazılım giderleri için 400 bin liraya kadar, sağlayacağı istihdam için 300 bin liraya kadar destek alabilecek. Kira, ofis donanımı ve ham madde giderleri için 250 bin lira üst limitli desteği kullanabilecek. Mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu kaleminden 30 bin liraya kadar destek alabilecek girişimci adaylarına, işletmesini kurması amacıyla 20 bin liraya kadar da kuruluş desteği verilecek. KOSGEB, farklı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüterek farklı illerde ya da bölgelerde ihtiyaca yönelik sektörel çağrılara çıkacak. Böylece yeni destek modelini Türkiye'nin çeşitli bölgelerine yayacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan VarankKOSGEBin Yeni Destek Modeli
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