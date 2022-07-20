Bakan Varank: İnverter yatırımları Türkiye'de artacak

ANKARA (DHA)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kolarc Makine'nin Ankara Sanayi Odası 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) güç elektroniği fabrikasını ziyaret etti. Firmanın genel müdürü İlker Olucak, yürüttükleri faaliyetler hakkında Bakan Varank'a bilgi verdi. Üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Varank'a firmanın dijitalleşmeye yönelik çözümleriyle ilgili sunum yapıldı.

İncelemenin ardından değerlendirmeler yapan Bakan Varank, "Bu firma iş hayatına inverter kaynak makineleri yaparak başlamış. Kolarc markasıyla hem Türkiye'ye satışı var hem ihracat yapan bir firmamız. Güç elektroniği sektörde çok farklı alanlarda kullanıldığı için adımlarını solar panellerin inverterlerini yapmak üzere atmaya başlamışlar. Güç elektroniği alanında çok ciddi üretim yapan bir firmayı ziyaret ediyoruz. Kaynak makineleri, sanayinin temelini oluşturuyor. Bu makinelerin robot ve endüstriyel otomasyonla yakın iş birliği içerisinde çalışıyor olması üretim süreçlerine çok ciddi katkı sağlıyor" diye konuştu.