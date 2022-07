Bakan Varank: Hayatını bu işlere adayanların moralini bozmayın

KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TOGG’u test sürüşünde görmüşler geçen gün. Şimdi diyorlar ki 'Biz size bunu yapamazsınız, demedik. Biz size bunu satamazsınız, diyoruz'. Yahu bir kere de mutlu olun be. Takdir, tebrik, teşekkür zaten beklemiyoruz da hiç değilse anlamsız eleştirilerle bu işlere bunca emeği veren, hayatını bu işlere adayan insanların en azından moralini bozmayın" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan yatırım alan şirketlerin tanıtım programına katıldı. Programda yatırım alan 11 girişimci firmanın temsilcileri, firmalarının ve yaptıkları işlerin tanıtımlarını içeren sunumlar yaptı. Bakanı Varank da yaptığı konuşmadı, "Ülkemizi bir çekim merkezi haline getirmeyi planladığımız Ulusal Teknoloji Girişimcilik Stratejimizi son dönemde hazırladık. İnşallah kısa sürede stratejimizi ilan edeceğiz. Burada hedefimiz 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimi kurabilmek. Bu hedef doğrultusunda tüm altyapıyı uçtan uca planladık. Bu vizyon belgesi esasında sadece teknoloji girişimcilerini değil, bizim toplumumuzu bir girişimci topluma dönüştürecek unsurları da içerisinde barındırıyor. Stratejide girişim sermayesi fonları, markalaşma, kitle fonlaması, derin teknolojiler, geleceğe yön veren teknolojiler ve beşeri sermaye konularını detaylı bir şekilde ele aldık. Stratejimizi eğer başarıyla uygulayabilirsek 2030 yılında Türkiye teknoloji girişimciliği ekosistemi dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekosistemi arasında yer alacak. İstanbul’u girişimcilikte dünyanın en önemli ilk 20 merkezinden biri haline getireceğiz" dedi.



'ÖNCEDEN AKIL VEREN ÇOK OLURDU AMA PARA VEREN OLMAZDI'



Türkiye'deki teknoloji yatırımlarının 9 kat arttığını söyleyen Bakan Varank, "Son zamanlarda Türkiye’de teknoloji tabanlı işlere yapılan yatırımlarda keskin artış olduğunu söyleyebiliriz. 2023 hedefimizi, hedeflediğimiz tarihten 2 sene önce, 2021 yılında büyük farkla geçmiş olduk. 2020 yılında 148 milyon dolar olan teknoloji yatırımları, 2021 yılında 1,5 milyar dolara ulaşmış oldu. Burada, 1 senede, 9 kattan daha fazla artış gözlemliyoruz. Tabiri caizse önceden akıl veren çok olurdu ama para veren olmazdı. Artık yatırımcılar para da vermeye başladı. Yabancı fonlarla beraber son dönemde öncülük ettiğimiz Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Fonu, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu ve İstanbul Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu gibi fonlarla girişimcilik fonlarının hacmini giderek büyütüyoruz. Her ne kadar özel sektörün bu alana ilgisi olsa da halen kamunun büyük belirleyici olduğunu görüyoruz" diye konuştu.



'BİR KERE DE MUTLU OLUN'



Girişimcilere karamsarlığa düşmemelerini söyleyip, yerli otomobil TOGG'u örnek gösteren Bakan Varank, "Türkiye olarak bugün muazzam bir sıçramanın arifesindeyiz. Bakmayın siz karamsarlık pompalayanların sözlerine. Kendi ülkesini şikayet edenlere bu anlamda güvenilebilir mi? Her milli meselede devletinin yanında yer almak yerine karşı tarafı seçenlere güvenilebilir mi? Bu zihniyetin ülkemiz hakkındaki yorumları hiç tarafsız olabilir mi? Bunlar, 'Siz asla TOGG’u yapamazsınız' dedi. 'Hani nerede bunun fabrikası' dediler. Şimdi TOGG’u test sürüşünde görmüşler geçen gün. Buradan Bursa'ya giderken, Osmangazi Köprüsü'nde, TOGG'un videoları yayınlanmış. Şimdi diyorlar ki 'Biz size bunu yapamazsınız, demedik. Biz size bunu satamazsınız, diyoruz'. 'Daha yola çıkmadan eskidi' diyenleri mi ararsınız, 'Bunun neresi yerli' diyenleri mi ararsınız? Aracın doğuştan elektrikli olduğunu bilmeden 'Geç kaldınız' diyenleri mi ararsınız? Yahu bir kere de mutlu olun be. Takdir, tebrik, teşekkür zaten beklemiyoruz da hiç değilse anlamsız eleştirilerle bu işlere bunca emeği veren, hayatını bu işlere adayan insanların en azından moralini bozmayın. Bazılarının karamsarlığı, iş bilmezliği, art niyeti hiç bir zaman bitmeyecek" diye konuştu.