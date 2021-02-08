Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1534
ALTIN
416.082
DOLAR
7.0928
STERLİN
9.7095
EURO
8.5283
Darülaceze Başkanlığı 21 daire ve işyerini kiraya veriyor
Darülaceze Başkanlığı 21 daire...
Bilboard reklam panoları kiraya verilecek
Bilboard reklam panoları kiraya...
189 adet gayrimenkulü satışa sunuluyor
189 adet gayrimenkulü satışa...
24 adet tarla kiraya verilecek
24 adet tarla kiraya...
67 öğretim üyesi alınacak
67 öğretim üyesi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Varank: Bizim için yabancı yatırımcı yoktur; müteşebbis vardır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'ye güvenip yatırım yapanların beklediğinden çok daha fazlasını kazanacağı bir döneme giriyoruz. Bizim için yabancı yatırımcı yoktur; müteşebbis vardır" dedi.

08 Şubat 2021 Pazartesi 16:32
0 Okunma
Bakan Varank: Bizim için yabancı yatırımcı yoktur; müteşebbis vardır

ANKARA - Bakan Varank, Türkiye'ye gelen Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü. Görüşme sonrası iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Varank, Macaristan hükümeti ile geliştirmiş oldukları yakın işbirliği sayesinde ticaret hacmini 3 milyar dolar seviyesine getirdiklerini belirterek, "İnanıyorum ki kurmuş olduğumuz işbirliği mekanizmaları bundan sonraki süreçte de meyvelerini vermeye devam edecek. Atacağımız adımlarla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban’ın ülkelerimiz için koymuş olduğu 6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine mutlaka ulaşacağız. Geçtiğimiz yıl haziran ayında Sayın Bakan Szijjarto ile yaptığımız görüşmede medikal sanayi sektöründe işbirliğimizin artırılması konusunda mutabık kalmıştık. Pandeminin hızlandığı ve ülkeler arasında uçuşların kısıtlandığı kasım ayında Türk-Macar Medikal Sanayi Stratejik İş Birliği yuvarlak masa toplantısını gerçekleştirdik. Söz konusu toplantıya katılan ve ülkemizdeki potansiyeli yerinde gören Medicor Firması bugün yatırım için artık ülkemize gelmiş durumda. İnşallah 2022 yılında üretimin başladığını da hep birlikte şahitlik edeceğiz" dedi.

'MACARİSTAN İLE GÜÇLÜ BİR BİRLİKTELİĞİMİZ VAR'

Bakan Varank, daha önceki yaptığı çağrıyı tekrarlamak istediğini söyleyerek, "Türkiye'ye güvenip yatırım yapanların beklediğinden çok daha fazlasını kazanacağı bir döneme giriyoruz. Bizim için yabancı yatırımcı yoktur; müteşebbis vardır. 'Gelin Türk misafirperverliği ile siz de tanışın; gelin Türkiye'ye yatırım yapın' diyoruz. Avrupa'daki en önemli müttefiklerimizden olan Macaristan ile ilişkilerimiz ekonomik ve ticari işbirliği ile elbette sınırlı değil. Siyasi düzlemde de dostumuz Macaristan ile güçlü bir birlikteliğimiz var. Barış Pınarı Harekatı'ndan Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine, Gümrük Birliği’ndeki sorunlardan Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere kadar tüm zorlu süreçlerde Macaristan Türkiye'nin yanında yer almıştır. Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye'nin karşılıklı işbirliği çağrılarını cevapsız bırakırken Macaristan, Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'den başladığını, Türkiye'siz bir Avrupa Birliği’nin yarım kalacağını her defasında dile getirmekten çekinmemiştir" diye konuştu.

'MACARİSTAN İLE GÜÇLÜ BİR BİRLİKTELİĞİMİZ VAR'

Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin 2021'de dha pozitif başladığını kaydeden Varank, şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgını ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini tekrar ortaya koydu. Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin Avrupa'nın da menfaatine olduğu bir kez daha tescillendi. Bu nedenle özellikle aralık ayı AB Liderler Zirvesi’ndeki yapıcı tutumu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tavrın mart ayındaki zirvede de devam edeceğini umuyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği ile işbirliğini derinleştirmek için her zamankinden daha hazırlıklıdır. Daha kararlıdır. Biz 2021 yılının Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde güvenin tazelendiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Ancak Türkiye'nin bölgesinde ulusal menfaatleri ve kırmızı çizgileri var. Bundan sonraki süreçte Avrupa Birliği'nin Türkiye’nin hassasiyetlerini gözeterek bölgede barış ve huzurun sağlanması ve ticari ilişkilerimizin güçlenmesi için işbirliğine ve diyaloğa daha fazla önem vermesi gerektiğine inanıyoruz."

DHA

Son Güncelleme: 08.02.2021 16:38
Anahtar Kelimeler:
Sanaiy Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankYabancı YatırımcıMüteşebbis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nükleer enerjide yerli yakıt toryum
Nükleer enerjide yerli yakıt toryum
Otomotivde 2020 Yılının İhracat Şampiyonları Belli Oldu
Otomotivde 2020 Yılının İhracat Şampiyonları Belli Oldu
Ege hamsisi İzmir'den dünyaya ulaşıyor
Ege hamsisi İzmir'den dünyaya ulaşıyor
Yalova tersaneleri pandemide yüzde 20'lik büyüme gerçekleştirdi
Yalova tersaneleri pandemide yüzde 20'lik büyüme gerçekleştirdi
Kanserin düşmanı fındık yağı, 20 ülkeye ihraç ediliyor
Kanserin düşmanı fındık yağı, 20 ülkeye ihraç ediliyor
"Hedefimiz ihracat desteğimizi 50 milyar doların üzerine yükseltmek"
"Hedefimiz ihracat desteğimizi 50 milyar doların üzerine yükseltmek"
Pandemide otomobil satışlarındaki artış araç kaskolarına yansımadı
Pandemide otomobil satışlarındaki artış araç kaskolarına yansımadı
"Tüm dünyanın sarsıntı geçirdiği bir yılı pozitif büyümeyle kapatacağız"
"Tüm dünyanın sarsıntı geçirdiği bir yılı pozitif büyümeyle kapatacağız"
Türkiye'nin denize dolgu ikinci havalimanına ilk uçağın iniş tarihi belli oldu
Türkiye'nin denize dolgu ikinci havalimanına ilk uçağın iniş tarihi belli oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma