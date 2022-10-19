Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarını 2 katından fazla artırdık

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının 2021 yılında bir önceki yıla göre 26 milyar 965 milyon TL artarak 81 milyar 922 milyon TL'ye yükseldiğini belirterek, "Biz, 2002 yılında ülkeyi teslim aldığımızda Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı sadece 1000’de 5 idi. İşte biz Ar-Ge harcamalarını 2 katından fazla artırdık" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün Bölgesel Kalkınma Dergisi'nin tanıtım toplantısı Ankara'daki Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kalkınmanın önemine dikkat çekerek, "'Dünya ülkelerinin ortak hedefi ne?’ diye sorsak herhalde ekseriyetin cevabı ‘Topyekun ve sürdürülebilir kalkınmayı yakalamak’ olurdu. Çünkü kalkınma, ülkeler için üretimin, milli gelirin, ekonomik, siyasi ve sosyal refahın artmasıdır. Bölgesel kalkınma ise, özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için ziyadesiyle önemlidir. Çünkü bölgesel kalkınma, ekonomik ve sosyal yapıyı birleştirerek kaynakları etkin dağıtabilmenize, böylece bölgeler arasında refah seviyesi farkını azaltabilmenize imkan sağlar" dedi.



'25 BİNE YAKIN PROJEYE 15 MİLYAR TL ÜZERİNDE DESTEK SAĞLADIK'



Varank, refahı, ülkeye her yanına adil bir biçimde dağıtmak, il ve ilçelerin rekabet güçlerini geliştirmek, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak için 'Topyekun kalkınmış Türkiye' parolası ile hareket ettiklerini bildirdi. Bugüne kadar kamu, sivil toplum ve özel sektörden 25 bine yakın kalkınma odaklı projeye 15 milyar liranın üzerinde destek sağladıklarını hatırlatan Varank, "Tabii bu iş yalnızca finansal destek sağlamakla olmuyor. Kalkınma; eğitimden sağlığa, insan kaynağından alt ve üst yapılara, yatırım ve üretimden teknolojiye kadar birçok politika alanını da içinde barındırıyor. Her bir politika alanının kendine özgü iç dinamikleri olsa da hemen hepsini ilgilendiren ortak bir nokta elbette var, o da mekan olgusu. Hangi politikayı nasıl uygulayacağınız ne kadar önemliyse, bunu nerede uygulayacağınız da bir o kadar önemli" diye konuştu.



'AVRUPA BİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARI TAKİP EDİYOR'



‘Avrupa Birliği İlerleme Raporu’nda Türkiye’nin özellikle inovasyon ve bilimsel çalışmalarda geldiği noktanın 'çok iyi' olarak tanımlandığını bildiren Varank, "Avrupa Birliği ile bilimsel faaliyetler, Ar-Ge ve inovasyon alanında çok yakın iş birliğimiz var. Bu manada da Avrupa Birliği bu yaptığımız çalışmaları hem takdir ediyor hem de yeni iş birlikleri için bizimle yakın iletişim halinde kalmaya devam ediyorlar" diye konuştu.



Bölgesel kalkınma alanında hem masada hem de sahada oldukça yoğun olduklarını bildiren Varank, "Biz Bakanlık olarak bölgesel kalkınma alanında edindiğimiz tecrübenin paylaşılıp çoğalmasını, paydaşlar arasında iletişimin güçlenerek yeni iş birliği kapılarının aralanmasını arzu ediyoruz. Bugün bir araya gelmemize vesile olan Bölgesel Kalkınma Dergisini de aslında bu manada kamu ve akademi dünyası arasında bir köprü görevi için hayata geçiriyoruz. Dergimiz, bölgesel kalkınma alanında çalışan ya da çalışmayı düşünen araştırmacılarımız için adeta bir referans kaynak olarak hizmet edecek" ifadelerini kullandı.



Dergide bölgesel kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel farklı boyutlarını içeren makalelere yer verileceğini söyleyen Varank, "Türkçe ve İngilizce makalelerin yayımlanacağı, açık erişimli ve hakemli bir dergi olarak 3'er aylık dönemler halinde yayımlanacak. İnanıyoruz ki böylelikle bölgesel kalkınma alanındaki bilimsel çalışmaların sayısını ve niteliğini artırmış olacağız. Hem bölgesel kalkınma dergisinin duyurulması hem de araştırmacılarımızı yayım yapmaya teşvik etme hususunda sizlerin desteklerinizi beklediğimizi özellikle belirtmek isterim" dedi.



'AB'DE ÜLKELER KENDİ KÖMÜR SANTRALLERİNİ AÇMAYA BAŞLADI'



Batı’nın ortaya koyduğu kuralları kendisinin ne kadar kolay çiğneyebildiğini bu günlerde daha net gördüklerini dile getiren Varank, "Bakınız, yeşil dönüşümle ilgili, iklim değişikliği ile ilgili en önemli unsurlardan bir tanesi karbon salınımı. Biz yıllarca Avrupa Birliği ile, ‘Siz kömür santrallerini kapatacak mısınız, kapatmayacak mısınız?’ tartışması yaptık. Bize parmak salladılar. 'Bu kömür santrallerini kapatmanız lazım, çevreye etkisi çok fazla' dediler. Ama bugün geldiğimiz noktada Avrupa Birliği’nde ülkeler, kendi kömür santrallerini tekrar açmaya başladılar. Demek ki zor, oyunu bozuyormuş" dedi.



'ARGE HARCAMALRI 26 MİLYAR 905 MİLYON LİRA ARTTI'



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ar-Ge harcamalarına ilişkin açıkladığı rakamlara da değinen Varank, "Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2021 yılında bir önceki yıla göre 26 milyar 965 milyon TL artarak 81 milyar 922 milyon TL'ye yükseldi. Bir önceki yıla göre Ar-Ge harcamalarının gayrisafi hasıla içerisindeki oranı 1,09’dan 1,13’e yükseldi. Biz, 2002 yılında ülkeyi teslim aldığımızda Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı sadece 1000’de 5 idi. İşte biz Ar-Ge harcamalarını 2 katından fazla artırdık" ifadelerini kullandı.