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Bakan Varank: 2020'de yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yüzde 46'sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar TL'lik yatırıma yeni teşvik belgesi verdiklerini belirterek, "186 bin 394 ilave istihdam bekliyoruz. 2020 yılında yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz" dedi.

Bakan Varank: 2020'de yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yüzde 46'sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar TL'lik yatırıma yeni teşvik belgesi verdiklerini belirterek, "186 bin 394 ilave istihdam bekliyoruz. 2020 yılında yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz" dedi.

02 Ocak 2020 Perşembe 12:24
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Bakan Varank: 2020'de yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Yeni yıl için yatırım vurgusu yapan Bakan Varank, "Kasım ayında; 6 milyar TL'lik yatırıma tamamlama vizesi verdik, 14 bin 705 vatandaşımız işbaşı yaptı. Yüzde 45’i imalat sanayisinde olmak üzere 13,7 milyar TL'lik yatırımın önünü açtık, 20 bin 714 ilave istihdam öngörüyoruz. Ocak-Kasım döneminde; 104 milyar TL'lik yatırıma tamamlama vizesi verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu. Yüzde 46'sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar TL'lik yatırıma yeni teşvik belgesi verdik, 186 bin 394 ilave istihdam bekliyoruz. 2020 yılında yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankYatırım
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