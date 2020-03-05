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Bakan Turhan, Ankara- Sivas YHT hattında ilk test sürüşünü yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında ilk test sürüşünü gerçekleştirdi.

05 Mart 2020 Perşembe 16:06
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Bakan Turhan, Ankara- Sivas YHT hattında ilk test sürüşünü yaptı

KIRIKKALE - Bakan Turhan, Ankara- Sivas YHT hattını incelemek üzere Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine geldi. Turhan, burada yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı ardından hattın 90'ıncı ve 104'üncü kilometreleri arasında ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Bakan Turhan'a, test sürüşü sırasında Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ve yetkililer eşlik etti. Bakan Turhan, inceleme ve test sürüşünün ardından kentten ayrıldı.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi, Ankara ile Sivas arasında 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indiriyor.

DHA

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Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit TurhanAnkara Sivas Yüksek Hızlı TrenTest Sürüşü
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