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Bakan Selçuk'tan emekli promosyonu açıklaması

Bakan Selçuk: Emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık

19 Mart 2020 Perşembe 17:24
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Bakan Selçuk'tan emekli promosyonu açıklaması

ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 2020- 2023 dönemi için imzalanan protokol gereği emekliler ve hak sahiplerinden taahhütname onayı almadan promosyon ödemesi yapılamadığını hatırlattı. Taahhüt şartını kaldırmaları için tüm bankalara yazı gönderdiklerini belirten Bakan Selçuk, açıklamasında şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık. Koronavirüse karşı aldığımız bu önlem sayesinde risk grubunda olan emeklilerimizin ve hak sahiplerinin promosyon taahhüdü için ayrıca bir işlem yapmasına ya da bankaya gitmesine gerek olmayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni koronavirüse karşı açıkladığı tedbir paketi kapsamında da kamu bankalarımız, 76 yaş üzerindeki emeklilerimiz talepte bulunursa, aylık ödemelerini evlerinde yapacaklar."

DHA

Son Güncelleme: 19.03.2020 17:28
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Bakan SelçukEmekli PromosyonuAçıklama
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