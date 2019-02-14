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Bakan Selçuk'tan bayram ikramiyesi açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen ikramiyelerin, evde bakım yardımı alan engellilerin yardımlarının kesilmesine neden olmayacağını duyurdu.

Bakan Selçuk'tan bayram ikramiyesi açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen ikramiyelerin, evde bakım yardımı alan engellilerin yardımlarının kesilmesine neden olmayacağını duyurdu.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:07
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Bakan Selçuk'tan bayram ikramiyesi açıklaması

ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyenin, evde bakım yardımı alan engellilerin gelir şartlarına artış olarak yansıması ve bu nedenle yardımların kesilmesi hakkında düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Bakan Selçuk, yapılacak yeni düzenlemeyle bayram ikramiyelerinin hane içinde kişi başına düşen gelir hesaplamasına dahil edilmeyeceğini ve evde bakım yardımı alanların mevcut yardım ile hizmetlerden faydalanmaya devam edeceğini kaydetti.

TBMM Genel Kurulu'nda gündeme gelmesi beklenen yasa teklifi ile bayram ikramiyeleri, evde bakım yardımı hesaplamalarının dışında tutulacak. Söz konusu düzenlemeyle 'Sosyal Hizmetler Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Verilen Kanun Teklifi Taslağı'na, '5510 sayılı kanunun ek 18'inci maddesi uyarınca Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir hesaplamasına dahil edilmez' cümlesi eklenecek.

Evde bakım yardımı alabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin, net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor. Geçen yıl bu uygulamadan faydalanan 513 bin 276 kişi için yaklaşık 6,8 milyar TL kaynak aktarıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
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