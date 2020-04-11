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Bakan Selçuk: Sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 61’ini kadınların oluşturduğunu söyledi.

11 Nisan 2020 Cumartesi 11:21
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Bakan Selçuk: Sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, yardım programlarında ödenen miktarların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile artırıldığını ifade ederek, "Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde, sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik. Şartlı doğum yardımını 100 TL'ye, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında ödenen miktarı da 325 TL'ye çıkardık" dedi.

Bakan Selçuk, 2003 yılından bu yana çocuk ve kadınlar için; Sağlık Yardım Programları, 2012 yılından bu yana da eşi vefat etmiş, yoksulluk riski ile karşı karşıya kadınlar için Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programı (EVEK) uygulandığını hatırlatarak, "2019 yılında sağlık programları kapsamında 1,3 milyon kişi için 433 milyon TL, EVEK programı kapsamında da 165 bin kadın için 377 milyon TL ödeme yaptık" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte sosyal koruma alanına ilişkin bütün hizmetlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altında toplandığını hatırlatan Bakan Selçuk, "Bu süreçte zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen, sosyal riskleri önleyici politikalar geliştiriyor ve uyguluyoruz. Bakanlığımıza verilen görevin bir gereği olarak, hak temelli hizmet anlayışı ile toplumun dezavantajlı kesimlerini sosyal dışlanmadan koruyor ve mağduriyetlerini gideriyoruz. Sunduğumuz hizmet ve yardımların toplumun tüm kesimlerine yayılmasında, artan bütçe kaynaklarımızın rolü büyüktür" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, sosyal yardım harcamalarının rekor seviyede artırıldığını ve kaynakların mali disiplin içerisinde amacına uygun olarak kullanıldığını da sözlerine ekledi. Bakan Selçuk, yeni düzenlemeyle birlikte, Şartlı Sağlık Yardımı, Şartlı Lohusalık Yardımı ve Şartlı Gebelik Yardımı miktarlarında da yüzde 29’luk artışa gidildiğini bildirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AileÇalışmaSosyalBakanZehra Zümrüt SelçukKadınYardım
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