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Bakan Selçuk: SGK'ya ait 5 hizmet daha e-Devlet'te

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ait 5 hizmetin daha e-Devlet üzerinden verileceğini duyurdu.

16 Mart 2021 Salı 14:28
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Bakan Selçuk: SGK'ya ait 5 hizmet daha e-Devlet'te

ANKARA - Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara, evlerinden çıkmadan hizmet sunma gayreti içinde olduklarını belirterek, "E-Devlet platformunda SGK'ya ait 154 uygulamamız oldu. Tüm kurumların kullanım sayıları değerlendirildiğinde SGK uygulamaları, 2020 yılında yüzde 20,3 ile ilk sırada yer alıyor" dedi.

E-Devlet üzerinden hizmete açılacak yeni uygulamalar ile medikal market, işitme cihazı merkezi veya medikal eczane yoluyla temin edilen tüm medikal malzemelerin listesi sorgulanabilecek. Sağlık hizmet sunucu tarafından düzenlenen hasta alt bezi, tıbbi sarf malzemesi, işitme cihazı ve hazır ortez, protez gibi medikal malzemelerin kullanımına ilişkin raporlara yönelik de bir uygulama olacak. Ayrıca sistemde, tüm bu malzemelere ait SGK tıbbi malzeme reçeteleri, raporları ve reçetelere ait katılım payı tutarlarının görüntülenmesini sağlayan bir hizmet yer alacak.

Bakan Selçuk, yeni hizmetler içerisinde 4a, 4b ve 506 sayılı kanunun geçici 20'nci maddesine tabi sigortalıların ve hak sahiplerinin hizmet birleştirme başvurusunda bulunabileceği bir uygulamanın da bulunduğunu ifade etti. Buna göre; iş yeri tescili olmayan ilgililer, e-Devlet üzerinden borcu yoktur ve iş yeri kaydı yoktur belgelerini de alabilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SGKEdevletAileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
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