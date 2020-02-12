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Bakan Selçuk, KPSS yerleştirme takvimini açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimini açıkladı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 15:42
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Bakan Selçuk, KPSS yerleştirme takvimini açıkladı

ANKARA - Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl KPSS'ye girecek olan lisans mezunu adayların, 5 Mayıs'tan 20 Mayıs tarihine kadar sınav başvurusu yapabileceğini belirtti. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alan sınavının 19 Temmuz'da, KPSS A-Alan Bilgisi sınavının 25- 26 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavının da 9 Ağustos'ta yapılacağını kaydeden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Önlisans mezunları 12 Ağustos'tan 25 Ağustos tarihine kadar sınava başvuru yapabilecek, 18 Ekim'de de sınava girecek. Ortaöğretim mezunları için başvuru tarihi 21 Ağustos- 7 Eylül tarihleri, sınav günü ise 8 Kasım olarak belirlendi. Din Hizmetleri Alan Bilgisi'nden sınava girecek olan adaylar, 29 Eylül- 7 Ekim’de başvuru yapacak, 22 Kasım'da da sınava girecekler. KPSS-2020/1 için kurumlar yerleştirme taleplerini 9 Mart- 29 Mayıs 2020 tarihleri arasında bildirecek, adaylar tercihlerini 14- 21 Temmuz tarihlerinde yapabilecek. KPSS-2020/2 için ise kurumlar taleplerini 10 Ağustos'tan 30 Ekim’e kadar bildirebilecek, adayların tercih işlemleri 17-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek."

DHA

Son Güncelleme: 12.02.2020 15:56
Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukKPSS Yerleştirme Takvimini Açıklandı
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