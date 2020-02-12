Bakan Selçuk, KPSS yerleştirme takvimini açıkladı

ANKARA - Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl KPSS'ye girecek olan lisans mezunu adayların, 5 Mayıs'tan 20 Mayıs tarihine kadar sınav başvurusu yapabileceğini belirtti. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alan sınavının 19 Temmuz'da, KPSS A-Alan Bilgisi sınavının 25- 26 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavının da 9 Ağustos'ta yapılacağını kaydeden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:



"Önlisans mezunları 12 Ağustos'tan 25 Ağustos tarihine kadar sınava başvuru yapabilecek, 18 Ekim'de de sınava girecek. Ortaöğretim mezunları için başvuru tarihi 21 Ağustos- 7 Eylül tarihleri, sınav günü ise 8 Kasım olarak belirlendi. Din Hizmetleri Alan Bilgisi'nden sınava girecek olan adaylar, 29 Eylül- 7 Ekim’de başvuru yapacak, 22 Kasım'da da sınava girecekler. KPSS-2020/1 için kurumlar yerleştirme taleplerini 9 Mart- 29 Mayıs 2020 tarihleri arasında bildirecek, adaylar tercihlerini 14- 21 Temmuz tarihlerinde yapabilecek. KPSS-2020/2 için ise kurumlar taleplerini 10 Ağustos'tan 30 Ekim’e kadar bildirebilecek, adayların tercih işlemleri 17-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek."