Bakan Selçuk: İzmir'de SED ödemelerini öne çektik

ANKARA - Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ardından vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve psikososyal destek hizmeti sağlanması noktasında ekiplerin 7/24 sahada olduklarını söyledi. Depremzedelerin SED ödemelerine ilişkin de bilgi veren Selçuk, "Bölgede, Sosyal ve Ekonomik Destek alan ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödemeleri öne çektik. Bu kapsamda 5 bin 700 vatandaşımızın hesabına 5,7 milyon TL ödeme yaptık" dedi.

Bakan Selçuk, İzmir dışındaki illerdeki SED ödemelerinin, 8-15 Kasım 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını kaydederek, "SED hizmetinden yararlanan 125 bin çocuğumuz için yaklaşık 132 milyon TL ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.