Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1179
ALTIN
521.691
DOLAR
8.4390
STERLİN
11.0639
EURO
9.9635
Kısırlığa karşı brokoli ve lahana tavsiyesi
Kısırlığa karşı brokoli ve lahana...
Bursaspor ile Karşıyaka'nın maçına 'gençlik' damgası
Bursaspor ile Karşıyaka'nın maçına 'gençlik'...
Hiçbir zaman bencil olmayın
Hiçbir zaman bencil olmayın
Dünyanın kıtalararası tek yarışında ilklerin senesi
Dünyanın kıtalararası tek yarışında ilklerin...
"Koku kaybı akupunktur ile ortadan kaldırılabilir"
"Koku kaybı akupunktur ile ortadan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Selçuk: İzmir'de SED ödemelerini öne çektik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgede Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti alan ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödemeleri öne çektiklerini açıkladı.

05 Kasım 2020 Perşembe 13:54
1 Okunma
Bakan Selçuk: İzmir'de SED ödemelerini öne çektik

ANKARA - Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ardından vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve psikososyal destek hizmeti sağlanması noktasında ekiplerin 7/24 sahada olduklarını söyledi. Depremzedelerin SED ödemelerine ilişkin de bilgi veren Selçuk, "Bölgede, Sosyal ve Ekonomik Destek alan ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödemeleri öne çektik. Bu kapsamda 5 bin 700 vatandaşımızın hesabına 5,7 milyon TL ödeme yaptık" dedi.

Bakan Selçuk, İzmir dışındaki illerdeki SED ödemelerinin, 8-15 Kasım 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını kaydederek, "SED hizmetinden yararlanan 125 bin çocuğumuz için yaklaşık 132 milyon TL ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SED ödemeleriİzmirDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı Ekim ayında yolcu sayısını arttırdı
Sabiha Gökçen Havalimanı Ekim ayında yolcu sayısını arttırdı
Bakan Pekcan: Garanti belgeleri ve servis fişleri artık elektronik ortamda verilebilecek
Bakan Pekcan: Garanti belgeleri ve servis fişleri artık elektronik ortamda verilebilecek
Bakan Albayrak'tan "Fatih" mesajı
Bakan Albayrak'tan "Fatih" mesajı
ONLINE ALIŞVERİŞTE YEPYENİ BİR DÖNEM: WHATSAPP’TAN SİPARİŞ
ONLINE ALIŞVERİŞTE YEPYENİ BİR DÖNEM: WHATSAPP’TAN SİPARİŞ
İstanbul Havalimanı üçüncü oldu
İstanbul Havalimanı üçüncü oldu
Çiğ süt desteği ödemesi bugün yapılıyor
Çiğ süt desteği ödemesi bugün yapılıyor
Bakan Albayrak: Çiftçimize 600 milyon TL destek sağladık
Bakan Albayrak: Çiftçimize 600 milyon TL destek sağladık
Defne yaprağını dünyaya ihraç ediyor
Defne yaprağını dünyaya ihraç ediyor
Bakan Pekcan: Ekim ayı ihracatımız, 17 milyar 333 milyon dolar oldu
Bakan Pekcan: Ekim ayı ihracatımız, 17 milyar 333 milyon dolar oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma