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Bakan Selçuk: Genç istihdamı için 17 milyon euro destek sağlıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Ne Eğitimde ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı' (NEET PRO) kapsamında, genç istihdamı artırmayı hedefleyen hibe projelerine 17 milyon uuro destek verileceğini açıkladı.

09 Mart 2020 Pazartesi 13:13
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Bakan Selçuk: Genç istihdamı için 17 milyon euro destek sağlıyoruz

ANKARA - Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, İŞKUR tarafından Avrupa Birliği (AB) eş finansmanıyla yürütülecek olan NEET PRO Hibe Çağrısı'nın yayımlandığını bildirdi. Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin (NEET) iş gücüne katılımının ve istihdam edilebilirliğinin artırılmasını hedeflediklerini belirten Bakan Selçuk, "Program kapsamında yerel düzeyde NEET'lerin istihdam edilebilirliğini artırmayı hedefleyen 1 yıllık hibe projelerine toplam 17 milyon uuro destek veriyoruz. Hibe programına; sosyal politika veya gençlik alanında çalışan Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar), kooperatifler, kalkınma ajansları, teknoloji geliştirme bölgeleri, yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, üniversiteler, işçi sendikaları ve işçi ve işveren konfederasyonları başvuruyor" dedi.


'GÜNLÜK CEP HARÇLIĞI VERİLMESİNİ AMAÇLIYORUZ'

Bakan Selçuk, 15-29 yaş arası NEET'lerin hibe projelerinde hedef grup olarak belirlenmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kurum ve kuruluşların NEET'lere ulaşarak İŞKUR'a kayıtlı olmalarını sağlamaları, NEET'lerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla mesleki eğitimler, girişimcilik eğitimleri, iş başı eğitim, bilgisayar kullanımı, yabancı dil vb. temel beceri eğitimleri, iletişim, motivasyon, kararlılık vb. sosyal beceri eğitimleri vermeleri, İŞKUR İl Müdürlükleri ile yakın işbirliği içerisinde gençlere Bireysel Eylem Planları (BEP) hazırlamaları ve gençlere iş arama ödeneği ve taşınma yardımı verilerek aktif iş arama süreçlerinin desteklenmesi, eğitimlere katılan gençlere günlük cep harçlığı verilmesini amaçlıyoruz."

Hibe programına başvuracak kuruluşlar, detaylı bilgi ve başvuru formlarına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının internet sitesinden (http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr) erişebilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukGenç Istihdam
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