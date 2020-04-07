Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
11 bin filtreli maske ele geçirildi
11 bin filtreli maske ele...
Sağlık çalışanları için özel sedye üretti
Sağlık çalışanları için özel sedye...
İzmir'de ihtiyaç sahiplerine 10 ton balık dağıtıldı
İzmir'de ihtiyaç sahiplerine 10 ton...
Ege Üniversitesi'nde koronavirüs vakaları iyileşiyor
Ege Üniversitesi'nde koronavirüs vakaları iyileşiyor
'Patates sıkıntımız olmaz'
'Patates sıkıntımız olmaz'
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Selçuk: 'Evsizlere Konaklama Projesi' başlatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evsizlere Konaklama Projesi' başlattıklarını duyurdu.

07 Nisan 2020 Salı 12:02
0 Okunma
Bakan Selçuk: 'Evsizlere Konaklama Projesi' başlatıldı

ANKARA - Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsün en çok etkileyebileceği kesimler arasında bulunan evsiz, mekânsız ve kimsesiz kişilerle ilgili yeni tedbirler aldıklarını bildirdi. Bu kapsamda, 'Evsizlere Konaklama Projesi' başlattıklarını kaydeden Bakan Selçuk, bakanlığa bağlı 81 İl Müdürlüğü'nün alacağı önlemleri şöyle açıkladı:

"İllerde evsiz, mekânsız ve kimsesiz kişiler tespit edilerek öncelikli olarak il sınırları içerisinde bulunan kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilecek. İlgili kişilerin, kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilememeleri halinde pansiyon, otel vb. yerlerde konaklamaları veya bir mekânın bu kişilere salgın tehdidi ortadan kalkıncaya kadar tahsis edilmesi sağlanacak. Konaklatılma öncesi ve konaklama sırasında periyodik aralıklarla sağlık kuruluşlarından destek alınarak bu kişilerin kontrollerin yapılması, hastalık, bulaşma yolları ve alınabilecek kişisel tedbirler konusunda bilgilendirmenin yapılması sağlanacak. Konaklatılan kişilerin temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ve diğer ihtiyaçları giderilecek. Bu kapsamda oluşan giderler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkânları çerçevesinde karşılanacak. Kaynak tahsisi yapılan ya da Vakıf kaynağı ile uygulanan projelerde, 'Evsizlere Konaklama Projesi' kapsamında hizmet sunulan kişi ve konaklama bilgileri Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi veri tabanına işlenecek. Sağlık Bakanlığı’nın salgın ile ilgili duyuruları takip edilerek, uygulamaya ilişkin talimatlara riayet edilecek. Şüpheli durumlar olması halinde ivedilikle sağlık hizmet birimlerine bildirilecek."

Bakan Selçuk, 81 İl Müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gönderilen bu tedbirlerin hemen uygulamaya başlayacağını belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukKoronavirüs TedbirleriEvsizlere Konaklama Projesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar 6.75 lirada
Dolar 6.75 lirada
Limon ihracatı izne bağlandı
Limon ihracatı izne bağlandı
Bakan Selçuk: İlaç temini için ek protokol imzaladık
Bakan Selçuk: İlaç temini için ek protokol imzaladık
Bakan Pakdemirli: 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi' programını başlattık
Bakan Pakdemirli: 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi' programını başlattık
Koronavirüs sonrası havadaki virüsü yok eden cihaza yoğun talep
Koronavirüs sonrası havadaki virüsü yok eden cihaza yoğun talep
Bakan Pekcan: Bu süreci el birliği ile atlatacağız
Bakan Pekcan: Bu süreci el birliği ile atlatacağız
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
40 bin çay işçisi gelemiyor
40 bin çay işçisi gelemiyor
İthal gübre ve zirai ilaç fiyatları arttı
İthal gübre ve zirai ilaç fiyatları arttı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı