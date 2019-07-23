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Bakan Selçuk duyurdu!

Emeklilerin maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu

Bakan Selçuk duyurdu!

Emeklilerin maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu

23 Temmuz 2019 Salı 11:41
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Bakan Selçuk duyurdu!

ANKARA, (DHA)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı (memur) emeklilerinin maaş farklarının, 25 Temmuz'da ödeneceğini duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2,3 milyon kişiye, toplam  yaklaşık 500 milyon TL tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti.

Bu kapsamda aylık alanlara, banka ve PTT şubeleri tarafından 25 Temmuz 2019 tarihinde maaş farkları ödenecek. 

Bakan Selçuk, "SSK kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz’a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ile 28 Temmuz'da zamlı ödenecek" dedi.

DHA

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Zehra Zümrüt SelçukEmekli SandığıEmekli Maaş Farkları
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