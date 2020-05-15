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Bakan Selçuk: Ailelere birçok alanda hizmet sunuyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlık olarak, sağlıklı bir aile yapısının oluşturulması, aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi amacıyla evlilik öncesi eğitimden aile danışmanlığı hizmetine, aile sosyal destek programından çocuklara yönelik ekonomik desteğe kadar birçok alanda hizmet sunuyoruz" dedi.

15 Mayıs 2020 Cuma 15:20
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Bakan Selçuk: Ailelere birçok alanda hizmet sunuyoruz

ANKARA - Bakan Selçuk, '15 Mayıs Aile Günü' nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Bakan Selçuk, toplumun her kesimine yönelik politikalar geliştirirken ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına özel önem verdiklerini belirtti. Bakan Selçuk, "Bakanlığımızın vizyonu bireyi mutlu, aileyi uyumlu ve toplumu üretken-müreffeh kılmaktır. Bu vizyon bütün meselelere bütüncül bir perspektifle bakmayı gerektirmektedir. Bireyden aileye, aileden topluma doğru uzanan bir silsilede her türlü sosyal meselede Bakanlık olarak varlık gösteriyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, sağlıklı bir aile yapısının oluşturulması, aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi amacıyla evlilik öncesi eğitimden aile danışmanlığı hizmetine, aile sosyal destek programından çocuklara yönelik ekonomik desteğe kadar birçok alanda hizmet sunuyoruz" dedi.


'AİLELERE FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLİYOR'


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Aile Eğitim Programı (AEP) ile eğitim, iletişim, sağlık, iktisat, hukuk ve medya alanlarında, toplam 28 modül ve 210 konuda ailelere farkındalık eğitimi veriliyor. Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon kişiye AEP kapsamında eğitim hizmeti sunuldu. Evlilik Öncesi Eğitim Programı (EÖEP) da evlenmeyi düşünen veya bu konuda bilgi almak isteyen vatandaşları bilinçlendirmek ve evlilik hayatına hazırlamak amacıyla yürütülüyor. Bu çerçevede gençlere 'Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri, Aile Hukuku, Evlilik ve Sağlık' konularını içeren eğitim veriliyor. Bu programdan Türkiye genelinde şu ana kadar 1,2 milyon kişi yararlandı. Ülke genelinde, 40 bin kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuldu. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında fert, aile ve toplumu etkileyen sorun, ihtiyaç ve riskler ASDEP personeli aracılığıyla yapılan hane ziyaretlerinde belirleniyor. 2 bin 634 ASDEP görevlisi 2 milyon haneyi ziyaret etti. ASDEP görevlileri aracılığıyla yapılan görüşmeler neticesinde 152 bin 817 talep ilgili kuruluşlara yönlendirildi.  Ayrıca ASDEP’in okullar ve okul-aile birlikleri iş birliğinde yaygınlaştırılması amacıyla rehber öğretmenlerle 2019 yılında başlayan çalışma kapsamında 8 bin 888 görüşme yapılarak, okulları ve çevresi hakkında bilgi edinildi.


'ÇALIŞMALAR COVİD-19 SÜRECİNDE DE DEVAM ETTİ'


ASDEP ile ilgili çalışmaların Covid-19 salgını sürecinde de devam ettiği belirtildi. ASDEP personeli, illerde oluşturulan Vefa Sosyal Destek çalışma gruplarında aktif görev alarak çalışmalarını sürdürüyor. ASDEP görevlileri, bu çerçevede haneleri ziyaret ederek sorun, ihtiyaç ve riskleri belirleyip; ihtiyaç duyan fert ve aileleri sosyal hizmet ve yardımlar ile diğer kamu hizmetlerine yönlendiriyor. Vatandaşların sosyal hizmete erişiminde “Giriş kapısı” niteliğindeki kuruluşlar olan Sosyal Hizmet Merkezlerinde sosyal hizmetlere tek noktadan kolayca erişim sağlanıyor. Bugün ülke genelinde 339 Sosyal Hizmet Merkezi hizmet sunuyor.


'ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLER'


2020 yılı verilerine göre koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 7 bin 424, evlat edinme hizmetiyle aile yanına yerleştirilen çocuk sayısı 17 bin 533 oldu. Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetiyle de ekonomik yoksulluk içinde olup çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, kendilerine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla aylık ortalama bin 23 lira ekonomik destekte bulunuluyor. Sosyal ve Ekonomik Destek’ten yararlanan çocuk sayısı 2002 yılında 11 bin 799 iken, bu rakam bu yıl 130 bin 850 olarak gerçekleşti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukHizmet
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