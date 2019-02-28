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Bakan Selçuk açıkladı, yarın başlıyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 22 bin hanenin yararlanacağı elektrik desteği uygulamasının 1 Mart tarihi itibarıyla başlayacağını açıkladı.

Bakan Selçuk açıkladı, yarın başlıyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 22 bin hanenin yararlanacağı elektrik desteği uygulamasının 1 Mart tarihi itibarıyla başlayacağını açıkladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:19
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Bakan Selçuk açıkladı, yarın başlıyor!

ANKARA - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihtiyaç sahibi ailelere devlet tarafından aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketim desteği verileceğini duyurduğunu hatırlattı. Bakan Selçuk, uygulamadan yaklaşık 2 milyon 22 bin hanenin yararlanmasını beklediklerini kaydetti.

ÖDEMELER PTT ARACILIĞI İLE YAPILACAK

Destek miktarının evde yaşayan kişi sayısına göre 40.31 ile 80.63 TL arasında değişeceğini ifade eden Bakan Selçuk, ödemelerin belirlenen kişilere düzenli olarak PTT aracılığı ile yapılacağını duyurdu. Buna göre; 1-2 kişi 75 kilovatsaat, 3 kişi 100 kilovatsaat, 4 kişi 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişi yaşayan hanelere aylık 150 kilovatsaat elektrik desteği verilmiş olacak.

'VATANDAŞLARIMIZIN SEVİNÇLERİNİ GÖRMEK HER ŞEYE DEĞER'

Elektrik desteği ödemesi çalışmalarına katkılarından dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na teşekkür eden Bakan Selçuk, açıklamasında şöyle dedi:

"Bakanlık olarak sosyal yardımlar konusunda ciddi bir mesai harcıyor, aktif hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yardımlar ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin, yaşlılarımızın, engellilerimizin, vatandaşlarımızın her anlamda her zaman yanında olmaya, elinden tutmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sevinçlerini görmek, yüzlerini güldürmek her şeye değer."

DHA

Son Güncelleme: 28.02.2019 11:32
Anahtar Kelimeler:
Elektrik DesteğiZehra Zümrüt Selçuk
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