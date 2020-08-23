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Bakan Selçuk: 90 milyon ödeme yapacağız

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemelerinin 24 Ağustos'ta başlayacağını belirterek, "5 nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 157 bin ihtiyaç sahibine toplamda 90,1 milyon TL ödeme yapacağız" dedi.

23 Ağustos 2020 Pazar 12:39
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Bakan Selçuk: 90 milyon ödeme yapacağız

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ağustos ayına ilişkin muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara ve öksüz/yetimlere yönelik yapılan sosyal yardım ödemelerinin 24 Ağustos itibarıyla başlayacağını belirtti. Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine aylık 400 TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 800 TL destek verdiklerini belirterek, 24 bin ailenin sahibinin hesabına 16,9 milyon yatıracaklarını söyledi. 'Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı' kapsamında aylık ödeme miktarını da yüzde 50 artırarak 100 TL'den 150 TL'ye çıkardıklarını anımsatan Selçuk, "2 aylık periyotlarla 300 TL düzenli nakdi yardım yapıyoruz. Bu kapsamda bu ay 1200 ihtiyaç sahibine, 284 bin TL ödeme yapacağız" dedi.

Eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınların da yanında olduklarını vurgulayan Bakan Selçuk, "89 bin ihtiyaç sahibi kadınlarımıza toplam 57,8 milyon TL ile destek sağlayacağız" dedi.

'KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLARA  3,3 MİLYON DESTEK'

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için aylık 150 TL destekte bulunduklarını belirten Bakan Selçuk, 39 bin kişinin hesabına toplam 11,6 milyon TL yatıracaklarını kaydetti.

Bakan Selçuk ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, "2 bini aşkın ihtiyaç sahibine 3,3 milyon TL destekte bulunacağız. 5 nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 157 bin ihtiyaç sahibine toplamda 90,1 milyon TL ödeme yapacağız" dedi. 'Kronik hastalık yardım' ödemelerinin 25 Ağustos itibarıyla diğer ödemelerin 24- 28 Ağustos'ta gerçekleştirileceği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zehra Zümrüt SelçukBakan
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