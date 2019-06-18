Bakan Selçuk: 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

ANKARA - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) resmi web sitesinde SGK Sağlık Uygulama Tebliği'ne ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu. İkisi kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını kaydeden Bakan Selçuk, yeni düzenleme ile birlikte toplamda 8 bin 554 ilacın geri ödeme listesinde yer aldığını bildirdi. Bakan Selçuk, açıklamasında, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 173'e ulaştı" dedi.



'KANSER TEDAVİSİNDE 696 İLAÇ SGK GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINDI'



2018 yılında 70'i kanser olmak üzere 570, 2019 yılında da 34'ü kanser olmak üzere 268 ilaca doğrudan erişim imkânı doğduğunu kaydeden Bakan Selçuk,"Kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlardan 626'sı yurtiçi, 70'i yurtdışı olmak üzere toplamda 696 ilaç, Sosyal Güvenlik Kurumu'muz tarafından geri ödeme kapsamına alınmıştır" ifadelerini kullandı.



Bakan Selçuk, vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim. Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar başta küresel grip salgını, bağışıklık, mantar, ağrı, göz tedavilerinde kullanılmaktadır. Bu ilaçların tam listesine http://www.sgk.gov.tr adresinden ulaşılabilir."