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Bakan Selçuk: 2020'de işsizlik oranını düşürmeyi hedefliyoruz

Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Firmalar Ödül Töreni'nde konuşan Bakan Selçuk, "2020 istihdam hedeflerimizi de yükselttik, işsizlik oranını da inşallah düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bakan Selçuk: 2020'de işsizlik oranını düşürmeyi hedefliyoruz

Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Firmalar Ödül Töreni'nde konuşan Bakan Selçuk, "2020 istihdam hedeflerimizi de yükselttik, işsizlik oranını da inşallah düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.

10 Ocak 2020 Cuma 00:00
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Bakan Selçuk: 2020'de işsizlik oranını düşürmeyi hedefliyoruz

İSTANBUL - İstanbul'da Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Firmalar Ödül Töreni düzenlendi. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ile iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Törende konuşan Bakan Selçuk, "Bizler hükümet olarak büyük Türkiye yolunda attığımız her adımı birer değer dönüştürme gayretindeyiz. Bu üretkenliğin ve atılımların ben 2023 Türkiye'sine doğru ilerlerken, 2020'de de hız kesmeden hatta daha da hızlanarak devam edeceğine inanıyorum. 2020 istihdam hedeflerimiz de yükselttik, işsizlik oranını da inşallah düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, "Bugün Türkiye'miz çok şükür ki savunma sanayinden tekstile kadar birçok değer üretmiş durumda. Geçen hafta içinde tanıtımını yaptığımız yerli ve milli otomobilimize kadar birçok kalanda artık değer üretiyoruz. Bunlar da bizim uluslararası arenada daha gururlanmamızı ve ülkemizin adını daha yüksek seviyelere çıkarmamıza sebep oluyor" diye konuştu.

"2019 TÜM TARAFLAR İÇİN VERİMLİ VE AKTİF BİR YIL OLDU"

Bakan Selçuk şöyle devam etti:

"Biz de bakanlık olarak hem çalışana hem işverene, üreticiye ve girişimciye verdiğimiz teşviklerimiz ve desteklerimizle ortadayız. 2019 yılı çalışma hayatı açısından da tüm tarafları için verimli ve aktif bir yıl oldu. Güçlü teşviklerimizi, güçlü eylem planlarımızı ortaya koyduk. Hedeflediğimiz tabloya ulaşma anlamında da ciddi bir mesafe kaydettik. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Raporu'na göre ülkemiz bu sene ilk defa çok yüksek gelişmişlik seviyesine sahip ülke kategorisine girdi. Dünya Bankası tarafından iş yapma kolaylığı raporuna göre de 90 ekonomi arasında 43'üncü sıradan 33'üncü sıraya yükseldi. 2002 yılında 720 bin olan iş yeri sayımız 1.9 milyona, aktif sigortalı sayımız da 12 milyondan neredeyse 22 milyona yaklaştı."

Biz son 17 yılda da baktığımız da gerek sosyal yardımlar anlamında, gerek sosyal hizmetlerde de, gerek sosyal güvenlik anlamında da çok büyük bir değer ürettiğimizin de farkındayız. Sosyal yardımlarda biz 2 milyarla aldığımız çıtayı bugün 55 milyarlara çıkarmış durumdayız. Sosyal hizmetlerde uyguladığımız bakım hizmet modelleri, kuruluşlarımız gerek çocuk alanında gerek kadın alanında, yaşlılarımız ve engellilerimiz için sunduğumuz hizmetler dünyayla kıyaslanabilir durumda değil, çok çok daha üstünde bir seviyedeyiz. Türkiye çok güzel bir ülke ve inanıyoruz ki bütün bu değerleriyle beraber daha da güzel bir ülke olacak."

Bakan Selçuk'un konuşmasının ardından Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Firmalara ödülleri verildi.

DHA

Son Güncelleme: 10.01.2020 08:53
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