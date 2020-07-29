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Bakan Selçuk: 138 milyon TL ödeme yapacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bayram öncesi Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti'nden (SED) yararlanan 131 bin çocuğumuz için 138 milyon TL ödeme yapacağız" dedi.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:43
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Bakan Selçuk: 138 milyon TL ödeme yapacağız

ANKARA - Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların aileleri ile birlikte bayram sevincini yaşaması ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için SED ödemelerini öne çektiklerini bildirdi. Bu yıl Kurban Bayramı'nın 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle SED hizmeti kapsamında il müdürlüklerince 2020 yılı ağustos ayı için gerçekleştirilecek ödemelerin bugün yapılacağını belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bayram öncesi SED hizmetinden yararlanan 131 bin çocuğumuz için 138 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz."

Ödemelerin tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını dileyen Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zehra Zümrüt SelçukSEDBayram öncesiödeme
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