Bakan Pekcan: Vergi istisnası sunacağız

ANKARA - Bakan Pekcan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Ar-Ge ve teknoloji içeriği yoğun, yüksek katma değerli mal ve hizmet üretimi ile ihracatını arttırmaya yönelik İhtisas Serbest Bölgesi modelini hayata geçirdiklerini bildirdi. Bakan Pekcan, "Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ülkemizin Ar-Ge yoğun, yüksek teknoloji ve katma değerli ihracat hedeflerine katkı sağlayacak firmalara kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra gelir, kurumlar ve gümrük vergisi gibi birçok vergi istisnası sunacağız. Bu bölgeleri kuracak olan işletici şirketlere de yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50'sini geçmemek kaydıyla azami 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği vereceğiz" dedi.

'DAHA DA İVMELENDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Bakan Pekcan, İhtisas Serbest Bölgeleri'nde sağlanacak teşvik ve desteklerin genç ve nitelikli iş gücü, uygun alt yapı ve lojistik avantajları ile birlikte uluslararası yatırımcıları çekmede önemli katkı sağlamasını hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bürokrasinin azaltıldığı, tek durak hizmet sunumu imkânları ile donatılacak ihtisas serbest bölgelerimizin hedeflediği ilk sektörü, bilişim sektörü olarak belirledik ve bu amaçla İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'ni kurduk. Ülkemizde hizmet sektörlerinin özellikle yazılım ve oyun geliştirme boyutuyla önemli bir ivme kazandığı şu günlerde, sektörde oluşan dinamizmi, İhtisas Serbest Bölgeleri modeli ile daha da ivmelendirmeyi amaçlıyoruz."