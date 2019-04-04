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Bakan Pekcan Mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mart ayında ihracatımız %0,5 artışla 16 milyar 334 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Yine Mart ayında ithalatımız, %17,81 azalışla 18 milyar 299 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. "

Bakan Pekcan Mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mart ayında ihracatımız %0,5 artışla 16 milyar 334 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Yine Mart ayında ithalatımız, %17,81 azalışla 18 milyar 299 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. "

04 Nisan 2019 Perşembe 12:15
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Bakan Pekcan Mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı

Pekcan "2019 yılının ilk 3 ayında ihracatımız %3,34 artış göstermiş; ithalatımız ise %21,46 oranında azalmıştır." dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan PekcanMart Ayı Ihracat
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