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Bakan Pekcan: Eximbank, KOBİ dışı firmalara TL kredi kullandırılmasına başlayacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk lirası ile ihracat yapan KOBİ'lere TL kredisi imkanı sağlayan Eximbank, KOBİ dışı firmalara da TL kredi kullandırılmasına yarın itibarıyla başlayacak" dedi.

Bakan Pekcan: Eximbank, KOBİ dışı firmalara TL kredi kullandırılmasına başlayacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk lirası ile ihracat yapan KOBİ'lere TL kredisi imkanı sağlayan Eximbank, KOBİ dışı firmalara da TL kredi kullandırılmasına yarın itibarıyla başlayacak" dedi.

21 Nisan 2019 Pazar 14:47
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Bakan Pekcan: Eximbank, KOBİ dışı firmalara TL kredi kullandırılmasına başlayacak

ANKARA, (DHA)

Ticaret Bakanı Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda, yerel para birimleri üzerinden ticaretin geliştirilmesi konusunda önemli çabalar sarf edildiğini hatırlattı. Türkiye'nin ihracatında Türk lirasının payının 2018 yıl sonu itibarıyla yüzde 4,5 seviyesindeyken, bu yılın ilk 2 ayında toplam ihracatın yüzde 4,8'i seviyesine yükseldiğine dikkat çeken Pekcan, Türk Eximbank’ın pozitif ayrımcılık yapıp, ihracatçı KOBİ'lere piyasa faizlerine göre cazip faiz oranlarıyla TL kredi sağlamaya devam ettiğini kaydetti.

Bankanın 2017 yılının Ağustos ayında Türk lirası kaynaklarını KOBİ'lere kanalize ettiğini belirten Bakan Pekcan, bu çerçevede KOBİ'lere 2017'de 2,1 milyar lira, 2018 yılında ise 7,7 milyar lira olmak üzere toplamda yaklaşık 10 milyar lira ilave kredi desteği sağladığını kaydetti. Pekcan, söz konusu desteğin, 2019 yılında da artarak, devam edeceğini vurguladı. 

YEREL PARALARLA TİCARETE KATKI

Bakan Pekcan, gelecek dönemde yerel paralarla ticaretin önemi ve artış potansiyeli dikkate alınarak, Türk Eximbank tarafından sağlanan TL kredi imkanının çeşitlendirilmesi ve artırılmasının planlandığını belirtti. Türk lirası ile ihracat yapan KOBİ'lere TL kredisi imkanı sağlayan Eximbank'ın KOBİ dışı firmalara da TL kredi kullandırılmasına yarın itibarıyla başlayacağını kaydeden Bakan Pekcan, "Bu amaçla Türk lirası ile ihracat yapan KOBİ'lere yönelik mevcut TL kredi programı devam edecek olup, KOBİ dışı firmalar için ise 1 yıl vadeli,  TCMB günlük ağırlıklı ortalama fonlama faizi baz alınarak belirlenecek faiz oranı ile 6 ayda bir faiz ödemeli olarak daha önce nisan ayında başlayacağımızı duyurduğumuz yeni bir kredi programı 22 Nisan 2019 itibarıyla devreye alınacaktır. Bu imkanın yerel paralarla ticaretin geliştirilmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EximbankKOBİFirmaPekcanönce Vatan
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