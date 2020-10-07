Bakan Pekcan: E-ticareti kullanan firma sayısı 300 bine ulaşmış durumda

ANKARA - Bakan Pekcan, Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) düzenlediği 'Kadın Girişimcileri Buluşmaları' programına video konferansla katıldı. Toplantıda konuşan Pekcan, bu yıl ilk kez e-ticaret verilerini kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi. Pekcan, e-ticarette 2020 yılında bir atılım yapıldığını belirterek, "2019 yılı e-ticaret hacmi 136 milyar TL. 2020 yılı ilk 6 ayında e-ticaret hacmi ise 91,7 milyar TL olarak gerçekleştiğini biliyoruz. Pandemi ve karantina koşullarının da etkisiyle, 2020 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre e-ticaret hacminde yüzde 64'lük önemli bir artış yaşanmıştır. 2019 yılının ilk 6 ayında e-ticaretin genel ticaret içerisindeki oranı yüzde 8,4 iken, 2020 yılının ilk 6 ayında yüzde 14,2 olarak gerçekleşmiştir" dedi.



'FİRMA SAYISI 300 BİNE ULAŞMIŞ DURUMDA'



Pekcan, bakanlık olarak e-ticarette güvenli ticaret için ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları belirtti:



"E-ticarette güven damgasını oluşturmuş bulunuyoruz. E-ticarette güven damgasını şu ana kadar 18 web sitesi almış durumda. Tüketicilerde güven damgası bulunan sitelerde daha güvenli alışveriş yapabileceklerine ikna olacaklar. Bakanlık olarak e-ticaret üzerinde bir platform oluşturduk. E-ticaret ile ilgili bütün çalışmalara ulaşabilirler. Mart ayında faaliyete aldığımız bu e-ticaret platformumuzu kullanan firma sayısı 300 bine ulaşmış durumda. Bakanlığımızın dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında en temel hedeflerimizden biri ihracatımızı yaymak. Daha fazla kadın girişimcimizi ihracat ailesinin bir ferdi olarak eklemeyi istiyoruz"