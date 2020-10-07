Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1151
ALTIN
478.123
DOLAR
7.8581
STERLİN
10.1436
EURO
9.2524
Bursaspor kamp için Bolu’ya gitti
Son Dakika
Bursaspor kamp için Bolu’ya gitti
İstanbul'da terör operasyonu
Son Dakika
İstanbul'da terör operasyonu
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
Son Dakika
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
KKTC'de HP hükümetten çekildi
Son Dakika
KKTC'de HP hükümetten çekildi
Fenerbahçe transfer şampiyonu
Fenerbahçe transfer şampiyonu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Pekcan: E-ticareti kullanan firma sayısı 300 bine ulaşmış durumda

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık olarak e-ticarette güvenli ticaret için ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Mart ayında faaliyete aldığımız bu e-ticaret platformumuzu kullanan firma sayısı 300 bine ulaşmış durumda" dedi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 14:44
1 Okunma
Bakan Pekcan: E-ticareti kullanan firma sayısı 300 bine ulaşmış durumda

ANKARA - Bakan Pekcan, Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) düzenlediği 'Kadın Girişimcileri Buluşmaları' programına video konferansla katıldı. Toplantıda konuşan Pekcan, bu yıl ilk kez e-ticaret verilerini kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi. Pekcan, e-ticarette 2020 yılında bir atılım yapıldığını belirterek, "2019 yılı e-ticaret hacmi 136 milyar TL. 2020 yılı ilk 6 ayında e-ticaret hacmi ise 91,7 milyar TL olarak gerçekleştiğini biliyoruz. Pandemi ve karantina koşullarının da etkisiyle, 2020 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre e-ticaret hacminde yüzde 64'lük önemli bir artış yaşanmıştır. 2019 yılının ilk 6 ayında e-ticaretin genel ticaret içerisindeki oranı yüzde 8,4 iken, 2020 yılının ilk 6 ayında yüzde 14,2 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

'FİRMA SAYISI 300 BİNE ULAŞMIŞ DURUMDA'

Pekcan, bakanlık olarak e-ticarette güvenli ticaret için ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları belirtti:

"E-ticarette güven damgasını oluşturmuş bulunuyoruz. E-ticarette güven damgasını şu ana kadar 18 web sitesi almış durumda. Tüketicilerde güven damgası bulunan sitelerde daha güvenli alışveriş yapabileceklerine ikna olacaklar. Bakanlık olarak e-ticaret üzerinde bir platform oluşturduk. E-ticaret ile ilgili bütün çalışmalara ulaşabilirler. Mart ayında faaliyete aldığımız bu e-ticaret platformumuzu kullanan firma sayısı 300 bine ulaşmış durumda. Bakanlığımızın dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında en temel hedeflerimizden biri ihracatımızı yaymak. Daha fazla kadın girişimcimizi ihracat ailesinin bir ferdi olarak eklemeyi istiyoruz"

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanETicaretFirma Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eylül'de iç hatlarda yolcu trafiği yüzde 13 arttı
Eylül'de iç hatlarda yolcu trafiği yüzde 13 arttı
BUDO'da tek fiyat uygulamasına geçildi
BUDO'da tek fiyat uygulamasına geçildi
Bisküvi devini satın almak için anlaştılar
Bisküvi devini satın almak için anlaştılar
TOKİ'ye toplu ödeme yapanlara yüzde 20 indirim
TOKİ'ye toplu ödeme yapanlara yüzde 20 indirim
Çeltikçi çiftçiler bu yıl umduklarını bulamadı
Çeltikçi çiftçiler bu yıl umduklarını bulamadı
Plastturkey Plastik Sektöründe Bir Dev Olma Yolunda
Plastturkey Plastik Sektöründe Bir Dev Olma Yolunda
CLASS OİL ALANYA’DA 2. ŞUBESİNİ AÇTI
CLASS OİL ALANYA’DA 2. ŞUBESİNİ AÇTI
Dolar 7.75 lirada
Dolar 7.75 lirada
Belediyeler ile özel sektör forumda buluşacak
Belediyeler ile özel sektör forumda buluşacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma