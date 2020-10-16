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Bakan Pekcan'dan 'Libya' açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Libya'da yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlayacak Mutabakat Zaptı'nın 24 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu.

16 Ekim 2020 Cuma 10:43
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Bakan Pekcan'dan 'Libya' açıklaması

ANKARA - Ticaret Bakanı Pekcan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Libya’da yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlayacak Mutabakat Zaptı, 24 Eylül tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Söz konusu Mutabakat Zaptı ile Türk firmaları, Libyalı işveren idareler ile görüşmelere başlayarak, Libya’da tamamlanmamış projelere ilişkin iş süreçlerini sonuçlandırabilecek. Libya’nın yeniden imarında yer alabilecek firmalarımızın yatırımlarının devamı açısından son derece önemli olan söz konusu Karar'ın iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanCumhurbaşkanlığı KararıLibya
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