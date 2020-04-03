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Bakan Pekcan: Bu süreci el birliği ile atlatacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs gündemiyle videokonferans ile toplanan '11'inci İstişare Kurulu'nda, "Bu süreci el birliği, güç birliği ve dayanışma içinde hep beraber atlatacağımıza inancımız tam" dedi.

03 Nisan 2020 Cuma 12:07
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Bakan Pekcan: Bu süreci el birliği ile atlatacağız

ANKARA - 'Ticaret Bakanlığı 11'inci İstişare Kurulu', Bakan Ruhsar Pekcan başkanlığında koronavirüs gündemiyle videokonferans ile toplandı. Toplantıya; Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Abdurrahman Kaan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ayşem Sargın katıldı.

'STK'LARIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ DİKKATE ALACAĞIZ'

Bakan Pekcan, toplantıda bakanlık olarak koronovirüse yönelik alınan tedbirleri anlatırken, STK'lardan da koronovirüsün sektörler üzerindeki etkileri, talep ve öneriler paylaşıldı. Pekcan, toplantıda İstişare Kurulu'na çok önem verdiğini belirterek, "Bu süreçte de STK'larla her zamanki gibi interaktif olarak görüş alışverişinde bulunacağız. Covid-19 pandemisi tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkiledi. Bu süreçte önceki dönemlerde olduğu gibi STK'ların görüş ve önerilerini, taleplerini Ticaret Bakanlığı olarak dikkate almaya devam edeceğiz" diye konuştu. 

'TOPLANTILARIN KİLİT ROL OYNADIĞINA İNANIYORUM'

Bakan Pekcan, ihracatta 2020 yılına çok iyi başladıklarını ancak koronavirüsün etkisiyle mart ayında beklendiği gibi gerileme görüldüğüne vurgu yaparak, bunu telafi etmek için 'temassız ticaret' uygulamasını hayata geçirdiklerini belirtti. Pekcan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan sanayici, üretici, tacir, esnaf, ihracatçı ve birçok sektörü kapsayan destek paketi sektörler tarafından da çok olumlu karşılandı. Önceliğimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da hep altını çizdiği gibi üretim ve ihracatın sürekliliği ve istihdamın muhafaza edilmesi. Bu süreci el birliği, güç birliği ve dayanışma içinde hep beraber atlatacağımıza inancımız tam. Devlet ve özel sektörün iş birliğine en güzel örnek bizim İstişare Kurulu toplantılarımızdır. Bu toplantıların kilit bir rol oynadığına inanıyorum. Koronavirüs pandemisinin ticaret hayatımıza olumsuz etkisini en aza indirmek ve bu süreç atlatıldıktan sonraki dönemde de geçiş sürecini en hızlı şekilde atlatarak, yeni dönemde başarılarımız için atılması gereken adımların belirlenmesi için STK’ların görüş ve önerileri bizim için çok değerli. Bakanlığımız ve STK’larımızın beraberce yapacakları veri analizleri, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli katkı sağlayacaktır" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan dayanışma kampanyasına STK'ların verdiği destekler için teşekkür eden Bakan Pekcan, bunun dar gelirli vatandaşa katkı sağlama noktasında çok önemli bir kampanya olduğunu ve STK üyelerinden de destek vermelerini beklediklerini de kaydetti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanKoronavirüs
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