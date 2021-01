Bakan Pekcan: Asya-Pasifik ülkeleri, ihracat için uzak değil

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen 'Yeniden Asya; Türkiye'nin Asya Ülkeleriyle Ticaretinin Geliştirilmesinde Yeni Perspektifler' toplantısına video konferansla katıldı.



'ASYA ÜLKELERİYLE TİCARETİMİZ OLDUKÇA DENGESİZ'



Bakan Pekcan, Asya-Pasifik Bölgesi'nin küresel ekonomi içindeki payının 2000 yılında yüzde 26,3 seviyesindeyken, 2019 yılında yüzde 34,9'a yükseldiğini, aynı dönemde küresel ihracattan aldıkları payın ise yüzde 28'den yüzde 37'ye arttığını ve 2019 yılında global doğrudan yatırımların 3'te 1'inin de bu bölgeye yöneldiğini söyledi. Pekcan, "2020 yılında bölge ülkelerinin Türkiye'nin ihracatındaki payı yüzde 14,3 iken; ithalatında payı ise yüzde 33,7 olmuştur. Bu da Asya ülkeleri ile dış ticaretimizin halen oldukça dengesiz olduğunu ve bu ülkelerin dış ticaret açığımızda belirleyici rol oynadığını göstermektedir. Uluslararası Doğrudan Yatırım Raporu verilerine göre 2019 yılı itibarıyla ülkemiz iş insanlarının bölgedeki mevcut yatırım tutarı 3,5 milyar dolar olup, hâlihazırda bu ülkelerden ülkemize gelen yatırım tutarı 17,5 milyar dolar düzeyindedir" dedi.



'ASYA-PASİFİK ÜLKELERİ, İHRACAT İÇİN UZAK DEĞİL'



Bakan Pekcan, başta Çin ve Hindistan olmak üzere, Asya-Pasifik coğrafyasını artık ihracat pazarı olarak görmenin vaktinin geldiğini vurgulayarak, "Her fırsatta belirttiğimiz gibi; dış ticaret açığı verdiğimiz bu ülkeler ithalat için uzak değilse ihracat için hiç uzak değildir. Üstelik artık ihracat zamanını 13 güne düşürdük. Avrupa'nın yavaşladığı bir dönemde, yeni pazarlara açılarak ihracatımızı sürdürülebilir kılmak için bir engel görmüyoruz. Bizim Singapur'la Serbest Ticaret Anlaşmamız var ve gümrüklerimiz sıfır. Güney Kore ile Serbest Ticaret Anlaşmamız var ve sanayi ürünlerinin tamamında gümrükler sıfır. Japonya ile görüşmeleri sürdürüyoruz ama sanayi ürünlerinin zaten yüzde 47'sinde gümrükler sıfır. Dolayısıyla bizim, 'Serbest ticaret anlaşmamız yok, gümrükler yüksek' diye şikayet etme şansımız yok. Destekleri de bu bölgede diğer bölgelere nazaran daha fazla veriyoruz, daha ne istiyorsunuz bizden, söyleyin onları da yapalım. Yeterki bu bölgede ki dengesiz ticareti beraber önleyelim" diye konuştu.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU: HER COĞRAFYADA İNSANIMIZIN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ



Daha sonra konuşan Bakan Çavuşoğlu ise, "Ülkemizin, yatırımcılarımızın ve üreticimizin çıkarı neredeyse oraya yöneliyoruz. Milletimizin en ayırıcı özelliklerinden birisi girişimci ruhudur. Dünyanın neresinde giderseniz gidin mutlaka bir Türk girişimci bulursunuz. Biz de insanımızın bu özelliğini dış politikamıza yansıtıyoruz. Her coğrafyada insanımızın önünü açıyoruz ve dünyanın 5'nci büyük diplomatik ağına sahibiz" dedi.



Çavuşoğlu ayrıca büyükelçilere verdikleri en önemli görevin, ekonomi ve ticaret diplomasisi olduğunu ifade ederek, "Merkez Bankasının yaptığı bir çalışmaya göre, yeni büyükelçilik açtığımız 39 ülkeyle ticaretimiz yüzde 27 arttı. El birliğiyle yönettiğimiz ticaret diplomasisinin sonuçlarını almak bizler için en büyük ödüldür" diye konuştu.