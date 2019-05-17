Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
86771
ALTIN
247.875
DOLAR
6.0108
STERLİN
7.6758
EURO
6.7137
Avrupadan Yükselen Ses: Yüzümle Mutluyum 
Yüzümle mutluyum
Zambak bahçelerinde görsel şölen
Zambak bahçelerinde görsel şölen
Konya'da oynanacak milli maçın biletleri tükendi
Konya'da oynanacak milli maçın biletleri...
Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı
Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı
'Ayı gülü' açtı, koparmanın cezası 60 bin lira
'Ayı gülü' açtı, koparmanın cezası...

Bakan Pekcan: ABD'nin çelik ithalatında vergileri yüzde 25 indirmesi olumlu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ABD'nin Türkiye'den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e indirmesi olumlu; ancak beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır" dedi.

Bakan Pekcan: ABD'nin çelik ithalatında vergileri yüzde 25 indirmesi olumlu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ABD'nin Türkiye'den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e indirmesi olumlu; ancak beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır" dedi.

17 Mayıs 2019 Cuma 12:23
22 Okunma
Bakan Pekcan: ABD'nin çelik ithalatında vergileri yüzde 25 indirmesi olumlu

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin küresel ticarette adil, sürdürülebilir ve kural bazlı bir sistemden yana olduğunu kaydederek "ABD’nin Türkiye'den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50’den yüzde 25’e indirmesi olumlu; ancak beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır. Ayrıca, Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) çıkarılması kararı, iki ülke hükümetleri tarafından ilan edilen 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. ABD ile ikili ticaretin önüne konulan engeller sadece Türk firmalarını değil, ABD firmalarını da etkilemektedir. Önemli bir ticaret ortağımız olan ABD ile ticaret hacmimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanABDçelik IthalatıVergiIndirim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'3 yılda 120 saat eğitim almayan muhasebecinin ruhsatı askıya alınacak'
'3 yılda 120 saat eğitim almayan muhasebecinin ruhsatı askıya alınacak'
Bayram tatilinde Yunan adalarına Türk akını
Bayram tatilinde Yunan adalarına Türk akını
Türkiye'de ilk kez kahve meyvesi üretti
Türkiye'de ilk kez kahve meyvesi üretti
KARAMAN’A GÜNEŞ DOĞUYOR
KARAMAN’A GÜNEŞ DOĞUYOR
Çay tarımında hasat dönemi yarın başlıyor
Çay tarımında hasat dönemi yarın başlıyor
Kayseri'den Avrupa ülkelerine gümüş balığı ihracı
Kayseri'den Avrupa ülkelerine gümüş balığı ihracı
Pasaporttan yüz tanıma sistemi başladı
Pasaporttan yüz tanıma sistemi başladı
400 milyon liralık hibeyi üreticimize sunuyoruz
400 milyon liralık hibeyi üreticimize sunuyoruz
İngiltere'de kripto paralar için hukuki çözüm hazırlığı
İngiltere'de kripto paralar için hukuki çözüm hazırlığı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans