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Bakan Pekcan: 15 bin 159 Suriyeli şirket var

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, soru önergesine verdiği yanıtta, en az bir ortağı Suriye uyruklu olan şirket sayısının 15 bin 159 olduğunu, bu şirketlerde 10 bin 46 Suriyeli işçinin istihdam edildiğini söyledi.

Bakan Pekcan: 15 bin 159 Suriyeli şirket var

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, soru önergesine verdiği yanıtta, en az bir ortağı Suriye uyruklu olan şirket sayısının 15 bin 159 olduğunu, bu şirketlerde 10 bin 46 Suriyeli işçinin istihdam edildiğini söyledi.

14 Haziran 2019 Cuma 11:31
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Bakan Pekcan: 15 bin 159 Suriyeli şirket var

ANKARA - Ticaret Bakanı Pekcan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'de faaliyet gösteren Suriyeli firmalar, yoğunlukta oldukları iller, faaliyet alanları ve Suriyeli çalışan sayılarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı. Bakan Pekcan, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi verilerine göre 26 Şubat 2019 tarihi itibarıyla en az bir ortağı Suriye uyruklu olan şirket sayısının, 15 bin 159 olduğunu söyledi. Bakan Pekcan, söz konusu şirketlerin en fazla İstanbul, Gaziantep, Mersin, Hatay, Bursa'da, toptan ve perakende ticaret alanında faaliyet gösterdiğini bildirdi.

ÇALIŞMA İZNİ BULUNAN SURİYELİLER

​Bakan Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre ise Suriye uyruklu firmalarda 10 bin 46 Suriyeli işçinin istihdam edildiğini belirtti. Pekcan, "Ayrıca 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla ülkemizde geçerli çalışma izni bulunan yabancı sayısı 96 bin 972 olup, bunlardan 31 bin 185'i Suriye uyrukludur" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanSuriyeli şirketSuriye Uyruklu
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