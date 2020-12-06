Bakan Pakdemirli: 14 bin 476 projeye, 1 milyar 251 milyon euro destek verildi 

ANKARA, (DHA)

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Pakdemirli’nin açılış konuşmasıyla başlayacak olan; Türkiye’nin kırsal kalkınmasının geliştirilmesini amaçlayan Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı Kongresi (UKAFEST), 7-9 Aralık tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. Programa Bakan Pakdemirli’nin yanı sıra, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ile IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Osman Yıldız ve ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, kooperatifler, dernekler, çiftçiler, yerel eylem dernekleri katılacak. Kongre kapsamında, öne çıkan ve hayata geçirilecek konulara ilişkin 8 temada toplantılar düzenlenecek.

'KIRSAL KALKINMA PROGRAMLARINI DAHA ETKİN UYGULANIYOR'

Bakan Pakdemirli, yaptığı değerlendirmede, Avrupa Birliği tarım politikalarının önemli bir unsuru olan Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı’nın bileşeni Kırsal Ağın 2008 yılından itibaren tüm üye ülkelerde uygulandığını belirtti. Bu çerçevede, Türkiye’de de IPARD programı kapsamında 2017 yılında Ulusal Kırsal Ağ kurulduğunu hatırlatan Pakdemirli, “Bu sayede kırsal kalkınma programları daha etkin uygulanıyor. Bununla beraber, mevcut programlar arasında koordinasyon sağlayarak, kırsal alanda faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin ve diğer paydaşların katılımını da teşvik etmiş oluyoruz” dedi.

'1 MİLYAR 251 MİLYON AVRO DESTEK VERİLDİ'

IPARD programları ile şu ana kadar 14 bin 476 projenin desteklendiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "2012 ve 2016 yılları arasında uygulanan IPARD I programı kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti katkısıyla 10 bin 653 projeye bir milyar 45 milyon euro, IPARD II kapsamında ise şu ana kadar 3 bin 823 projeye 206 milyon euro hibe desteği sağlandı. Böylece 2012'den bu yana IPARD kapsamında 14 bin 476 projeye, 1 milyar 251 milyon euro destek verildi” diye konuştu.