Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98878
ALTIN
233.188
DOLAR
5.4741
STERLİN
7.3217
EURO
6.1852
Evin duvarında 65 milyon yıllık dev salyangoz fosili
Evin duvarında 65 milyon yıllık...
Diş Çıkarma Döneminde Uyku Problemi İle Nasıl Başa Çıkılır
Diş Çıkarma Döneminde Uyku Problemi...
14 ilde FETÖ operasyonu
14 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul'da operasyon
Son Dakika
İstanbul'da operasyon
Akraba evliliği epilepsi riskini 40 kat artırıyor
Akraba evliliği epilepsi riskini 40...

Bakan Pakdemirli'den tanzim satış açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satış noktaları haricinde zincir marketlere de tanzim satış ürünleri sevkiyatının başladığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli'den tanzim satış açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satış noktaları haricinde zincir marketlere de tanzim satış ürünleri sevkiyatının başladığını açıkladı.

26 Mart 2019 Salı 15:38
0 Okunma
Bakan Pakdemirli'den tanzim satış açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Salihli ilçesine geldi. Salihli Ziraat Odası önünde karşılanan Bakan Pakdemirli'ye; Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal ve Uğur Aydemir ile kent protokolü de eşlik etti. Bakan Pakdemirli, Salihli Ziraat Odası toplantı salonunda basın açıklaması yaptı. Zincir marketlerde tanzim ürünlerin satışının yapılacağını açıklayan Bakan Pakdemirli, "Spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla oluşturulan 110 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca Migros, Carrefoursa, A101, ŞOK ve BiM gibi ulusal market zincirlilerinin toplamda yaklaşık 16 bin şubesine de tanzim satış kapsamında, belirli ürün gruplarında ürün tedariki başladı. Son zamanlarda yaşanan gıda, yaş meyve ve sebze fiyatlarındaki üretici ve tüketici aleyhine yaşanan spekülatif fiyat artışlarının devlet eliyle üretici ve tüketici lehine regüle edilmesi amacıyla Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun Gaziantep ve Trabzon başta olmak üzere büyükşehir belediyelerince belediye tanzim satış noktaları oluşturulmuştur. Tarım kredi kooperatifleri ile Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon Büyükşehir Belediyeleri işbirliği halinde yürütülen bu proje kapsamında, toplam 110 tanzim satış noktasına ürün tedariki gerçekleştirilmiştir. Tarım kredi kooperatiflerinin Ankara, Sakarya, Balıkesir, Konya, Kayseri, Antalya, İzmir, Kütahya ve Mersin bölge birliklerine bağlı 51 kooperatif tarafından; projenin başladığı 8 Şubat 2019 tarihinden bu yana Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon Büyükşehir Belediyelerine domates, patates, soğan, biber, kabak, patlıcan, salatalık, ıspanak ve elma olmak üzere 9 çeşit ürün sevkiyatı yapılmıştır. 110 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca ulusal market zincirlilerinin toplamda yaklaşık 16 bin şubesine tanzim satış kapsamında belirli ürün gruplarında tarım kredi kooperatiflerince ürün tedariki yapılmaya başlanmıştır" dedi.

TANE ZEYTİNE DE PRİM AÇIKLAMASI

Zeytin üreticilerine yönelik de açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Bugün itibariyle arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bildiğiniz üzere zeytinyağında 80 kuruş bir primimiz vardı. Bu primlerle ilgili tekrar bir çalışma yapılacak. Bunun haricinde tane zeytine de prim vermeye başlıyor olacağız. Tahmin ediyorum rakamlar 15 ile 20 kuruş arası olabilir. Bu konuyu arkadaşlarımız henüz çalışıyorlar. Zeytin üreticilerimiz de tane zeytine prim almış olacaktır. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli açıklamasının Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'na geçti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliTanzim Satış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOBB Ve Vodafone Gaziantepli KOBİ’lere Dijital Yol Haritası Çıkardı
TOBB Ve Vodafone Gaziantepli KOBİ’lere Dijital Yol Haritası Çıkardı
Dolar 5.67, euro 6.31
Dolar 5.67, euro 6.31
Küresel Para Haftası Borsa İstanbul’da açılış gongu ile başladı
Küresel Para Haftası Borsa İstanbul’da açılış gongu ile başladı
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 0.3 puan yükseldi
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 0.3 puan yükseldi
'İkinci el'de küçülme sıfır araç kadar olmayacak
'İkinci el'de küçülme sıfır araç kadar olmayacak
Bakan Ersoy'dan turizmcilere yasa müjdesi
Bakan Ersoy'dan turizmcilere yasa müjdesi
Arçelik ‘Singer Bangladesh’i alıyor
Arçelik ‘Singer Bangladesh’i alıyor
İş Bankası marka gücünde ilk 10’da
İş Bankası marka gücünde ilk 10’da
Aselsan'ın Konya fabrikasının temeli atıldı
Aselsan'ın Konya fabrikasının temeli atıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans