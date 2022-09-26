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Bakan Nebati: Yıl sonunda enflasyonda düşüşü daha net hissetmeye başlayacağız

26 Eylül 2022 Pazartesi 13:36
Bakan Nebati: Yıl sonunda enflasyonda düşüşü daha net hissetmeye başlayacağız

İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yıl sonunda enflasyonda düşüşün daha net hissedilmeye başlanacağını ifade ederek, "Çözmemiz gereken sorunların başında enflasyon geliyor. Bizler, ekonomimizde durgunluğa ve işsizliğe sebebiyet vermeden fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü artırmak için gereken tüm mücadeleyi, kararlılıkla vermeye devam ediyoruz. Aldığımız tedbirler ve küresel düzeyde yaşanacak normalleşmeyle birlikte enflasyonu da yeneceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde bir konuşma yaptı. Nebati daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen panele katıldı. 


 

"ÇİFTÇİLER BİZİM HER DAİM GÖZ BEBEĞİMİZ OLMUŞTUR" 

Bakan Nebati, "Çiftçilerimiz, dünden bugüne bizim her daim göz bebeğimiz olmuştur. Küresel salgın dönemi ve ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, gıda sektörünün stratejik öneminin tüm dünya tarafından bir kez daha hatırlanmasını sağladı. 2022 yılı Temmuz ayı itibarıyla yıllıklandırılmış tarım ürünleri ihracatımız 7,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmış bulunuyor. Geçtiğimiz yıl çiftçilerimize bütçeden 24 milyar lira destek sağladık. Bu sene de bu rakamı 39,2 milyar liraya  yükselttik. Birçok tarımsal üründe yeni alım fiyatları açıklayarak ve alım fiyatlarında bir önceki yıla göre önemli oranlarda artış yaparak, üreticilerimizin yanında olmaya devam ettik. Bu sezon buğday ve arpada TMO alım fiyatlarını yukarı yönlü revize ederek, ekmeklik buğdayda yıllık yüzde 187, arpada yıllık yüzde 226 oranında artışlar sağladık. Bu yılın ilk 8 ayında 753 bin üreticimize 95 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Böylelikle, üreticilerimizin 2022 yılı başından bu yana toplam 5,5 milyar liralık kredi faizini hazinemizden karşıladık. Yıl sonunda bu tutarın yaklaşık 10,8 milyar liraya yükseleceğini öngörüyoruz" dedi. 


 

"KELİMENİN TAM ANLAMIYLA KÜRESEL GIDA PİYASALARINDA ERDOĞAN ETKİSİDİR"

Bakan Nebati Gıda Komitesi toplantılarının en önemli maddelerinden birinin gıda arz güvenliği olduğunu belirterek "Avrupa'da ve Amerika'daki marketlerde karşılaşılan boş raflar, bizim ülkemizde görülmemiştir ve inşallah hiç görülmeyecektir. Temel gıda ürünlerinde ülkemizin arz güvenliği bakımından bir sıkıntısı yoktur ve TMO stoklarımız önemli oranda artırılmıştır. 2022 yılı içinde 12 dolara kadar ulaşan buğdayın kilo fiyatı Tahıl Koridoru Anlaşması sonrasında yüzde 25'e varan bir düşüşle 8,4 dolara kadar gerilemiştir. Bu, kelimenin tam anlamıyla küresel gıda piyasalarında Erdoğan etkisidir. Türkiye, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7,6 büyümüş, böylece G-20 ülkeleri arasında en yüksek oranda büyüyen üçüncü ülke olmuştur. Turizm gelirinde rekor kırdığımız altın yıl olan 2019 yılındaki turizm gelirini bu yıl aşarak 2022 yıl sonunu 40 milyar dolarlık turizm geliriyle kapatmayı hedefliyoruz. Ziyaretçi sayısında da 47 milyonun üzerine çıkmayı bekliyoruz" şeklinde konuştu. 


 

"YIL SONUNDA ENFLASYONDA DÜŞÜŞÜ DAHA NET HİSSETMEYE BAŞLAYACAĞIZ" 

Bakan Nureddin Nebati konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çözmemiz gereken sorunların başında enflasyon geliyor. Bizler, ekonomimizde durgunluğa ve işsizliğe sebebiyet vermeden fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü artırmak için gereken tüm mücadeleyi kararlılıkla vermeye devam ediyoruz. Aldığımız tedbirler ve küresel düzeyde yaşanacak normalleşmeyle birlikte enflasyonu da yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren de bu düşüşü daha net hissetmeye başlayacağız. Gıda enfasyonunun halkımız üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için, temel gıda maddelerinde KDV oranlarını indirdik. Diğer bir güncel müjdemiz de çalışanlara yapılacak elektrik ve doğalgaz ödemelerinden vergi ve prim yükünün kaldırılmasıdır. İşverenlerimiz tarafından 2023 Nisan ayının sonuna kadar çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerini karşılamaları için ödeyecekleri bin TL'yi aşmayan tutarlardan gelir vergisi almayacağız" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin NebatiEnflasyon
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