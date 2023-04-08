Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Nebati, yerli ve milli otomobil Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yerli ve milli Togg'u teslim alarak, trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

08 Nisan 2023 Cumartesi 00:30
12 Okunma
Bakan Nebati, yerli ve milli otomobil Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi
Ankara

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepimizin ortak gururu, yerli ve milli Togg otomobilimizi bugün teslim alarak büyük bir heyecan ve keyifle trafikteki ilk sürüşümü gerçekleştirdim. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle yan yana inşa ederken her alanda insanımızın tüm hayallerini birer birer gerçekleştirmeye aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'nin paylaşımında sürüş esnasında çekilen fotoğraflar yer alırken, aracın makam araçlarında kullanılan kırmızı plakalı olması dikkati çekti.

AA

Son Güncelleme: 08.04.2023 01:06
Anahtar Kelimeler:
TOGGOtomobilHazineveMaliyeBakanıNureddinNebati
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Dönmez: Enerjide tam bağımsız hale gelmek önemli
Bakan Dönmez: Enerjide tam bağımsız hale gelmek önemli
Airbus, Çin'deki üretimini genişletiyor
Airbus, Çin'deki üretimini genişletiyor
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Bakan Varank Sultanbeyli'deki programlarına Togg T10X ile geldi
Bakan Varank Sultanbeyli'deki programlarına Togg T10X ile geldi
"Forex yatırımı" vaadi ve "oltalama" yöntemiyle vurgun yapan şirketlere MASAK engeli
"Forex yatırımı" vaadi ve "oltalama" yöntemiyle vurgun yapan şirketlere MASAK engeli
Tarım ve Orman Bakanlığı, KKTC'de 97,2 bin dekar arazi için sulama projesi başlatıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, KKTC'de 97,2 bin dekar arazi için sulama projesi başlatıyor
Malatya'nın kuru kayısı ihracatı martta yeniden arttı
Malatya'nın kuru kayısı ihracatı martta yeniden arttı
Pul biber ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 14 arttı
Pul biber ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 14 arttı
ABD'de istihdam martta beklentilerin altında kaldı
ABD'de istihdam martta beklentilerin altında kaldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi