Bakan Nebati: Yeni ekonomi modelimiz ile bir üst dengeye kısa sürede ulaşacağız

İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Son yirmi yılda gerçekleştirdiğimiz reformların temelinde yükselen yeni ekonomi modelimiz ile bir üst dengeye kısa sürede ulaşacağız. Modelimizin odağında selektif kredi ve destek politikası önemli bir yer tutmaktadır. Modelin en önemli sacayağı ise Türk lirasına olan güvenin arttırılmasıdır." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 'Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi', Bakan Nureddin Nebati'nin konuşmasıyla başladı.



Alanında seçkin akademisyenlerin, 12'den fazla ülkeden katılımıyla gerçekleşen zirvede konuşan Bakan Nebati, "Dünya ekonomisinin gündeminde ABD-Çin gerilimi ve ticaret savaşları varken başlayan Kovid-19 pandemisi, hem paradigmada hem de uygulamada köklü değişimlerin kapısını aralayan, tarihi bir dönüm noktası olarak ortaya çıkmıştır. Pandeminin, son yirmi yıldır üretim ve ticaret bakımından küresel ekonomide giderek öne çıkan ve özellikle batı dünyasının en önemli tedarik merkezi haline gelen Çin'de ortaya çıkması, küresel tedarik zincirlerinde ve lojistikte ciddi sorunlara yol açmıştır. Batı ekonomileri tedarik anlamında giderek tek merkeze bağımlı olmanın yol açtığı problemlerle yüzleşmek durumunda kalmıştır" dedi.

Bakan Nebati, bu süreçte batılı ülkeler için alternatif tedarik merkezleri bulma arayışının da kaçınılmaz bir şekilde gündeme geldiğini belirterek, "Tedarik sıkıntısı nedeniyle birçok sektörde yatırım kararlarının seyrinde, küreselden ziyade yerele ve bölgesele dönüş gerçekleşmiştir. Hatta öyle ki dünya üretim ve ticaret haritasında çeşitli kaymalara yol açabilecek değişimlerin yaşanabileceği bir döneme girdiğimiz söylenebilir. Bu dönemde Türkiye stratejik lokasyonu ve sahip olduğu birçok rekabetçi avantajıyla kuşkusuz önemli alternatif tedarikçi ülkelerinden birisi olarak öne çıkmıştır. Yani esasında mevcut krizin ülkemiz üzerinde ortaya çıkardığı fırsatlar, tehlikeden daha ağır basmaktadır" diye konuştu.

Bakan Nebati, "Son yirmi yılda gerçekleştirdiğimiz reformların temelinde yükselen yeni ekonomi modelimiz ile bir üst dengeye kısa sürede ulaşacağız. Modelimizin odağında selektif kredi ve destek politikası önemli bir yer tutmaktadır. Modelin en önemli sacayağı ise Türk lirasına olan güvenin arttırılmasıdır. Ancak modelin başarısı için maliye politikasının tek başına yeterli olmayacağını, para politikasının da destekleyici şekilde dizayn edilmesi gerektiği de açıktır. Geleneksel anlayışa ters düşen politika çerçevemiz, kimi kesimlerden o önyargılı eleştiriler alsa da özellikle uluslararası akademik ve uygulayıcı ekonomik çevrelerinin ilgisini çekmeye başlamıştır. Nitekim ülkemiz gerçeklerine göre dizayn edilen sürdürülebilir büyüme odaklı modelimizin, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat tarafında beklediğimiz sonuçları verdiğine hepimiz şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

RAKAMLARI PAYLAŞTI



Bakan Nebati konuşmasında Türkiye'nin büyüme rakamlarını da paylaşarak, "Dünya Bankası verilerine göre, dünya ekonomisinin yüzde 3,3 daraldığı, OECD ülkelerinin yüzde 4,5 ve AB ülkelerinin yüzde 6 küçüldüğü 2020 yılında, Türkiye ekonomisi yüzde 1,8'lik büyümeyi başarmıştır. 2021 yılında ise ekonomimiz yüzde 10,4 ile AB ve OECD ülkeleri gibi birçok yüksek gelirli ülkelerimiz büyüme oranlarının neredeyse iki katından daha fazla bir oranda büyümüştür. Bugün arz kaynaklı enflasyonu ortodoks para politikaları ile çözmeye çalışan birçok gelişmekte olan ülkenin resesyona girdiği veya resesyon endişesine kapıldığına tanıklık ediyoruz. Buna karşın Türkiye ekonomisi yüksek büyüme performansını 2022'de de ve ilk iki çeyreğinde de sürdürmeye devam etmiştir. Nitekim bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 ve ikinci çeyreğinde ise yüzde 7,6 bir büyüme oranını yakalayan Türkiye, salgın öncesi dönemden bugüne G-20 ülkeleri içinde en iyi performans gösteren ülkelerden birisi konumundadır. Pandeminin etkisi ile 2020 yılında azalan ihracatımız, 2021 yılında yüzde 32,8 artarak dünya ortalamasının hayli üzerine çıkmıştır" dedi.

"CARİ DENGEMİZDE KAÇINILMAZ OLARAK BİR MİKTAR BOZULMAYA YOL AÇMIŞTIR"

Konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına değinen Bakan Nebati, "Son 2 yıldan bu yana, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarında gerçekleşen dramatik artışlar, enerji ithalatçısı bir ülke olarak cari dengemizde kaçınılmaz olarak bir miktar bozulmaya yol açmıştır. Fakat bunun geçici olduğuna ve enerji fiyatlarının düşmesiyle birlikte bu taraftaki iyileşmenin devam edeceğine inanıyoruz" dedi.



Bakan Nebati, Türkiye'nin gerçeklerine uygun bir şekilde politikalar üreteceklerini açıkladıklarında, başta içeride ve uluslararası alanda kıyametler koptuğunu ifade ederek, "Ülkemizin özgür koşulları söz konusuyken ve heterodoks iktisada dair zengin bir literatür varken hatta ve hatta tüm küresel sarsıntılara rağmen ülkemiz bir çok alanda olumlu gelişmeler kaydederken, çeşitli çevrelerce ekonomi modelimizin insafsızca ve adeta ideolojik bir saplantıya varırcasına eleştirilmesini şaşkınlıkla karşıladığımızı da belirtmek istiyorum. Hepimiz biliyoruz ki tüm ülkelere uygulanacak genel geçer bir politika seti söz konusu değildir. İşte tam bu noktada bir şey söylüyoruz. Türkiye birilerinin dayattığı anlayışla hareket etmek zorunda değildir" şeklinde konuştu.





HAZİNE VE MALİYE AKADEMİSİ KURULACAK

Konuşmasında bakanlık bünyesinde yeni kurulacak olan akademiyle ilgili detayları paylaşan Bakan Nebati, "Reform ve gelişim dinamiğini sürekli kılacağına inandığımız Hazine ve Maliye Akademisi Başkanlığını kuruyoruz. Hazine ve Maliye Akademisi'nde gerçekleştirilecek araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla, bir yandan bilgi üretimi güçlü bir şekilde yapılırken, bir yandan da kamu kurumu, üniversiteler, özel sektör ve STK'larla birlikte gerçekleştirilecek projelerle ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyim paylaşımına daha fazla imkan sağlayacağız. Akademinin nitelikli insan kaynağı geliştirmemiz yönünde önemli bir rol üstlenmesinin yanında, ekonomi, finans ve mali politikalarımızın planlanması ve uygulanması bakımından değerli katkılar sunacağına inancım tamdır" dedi.

Açılış konuşmasının ardından Bakan Nebati katılımcı akademisyen ve ekonomistlere plaket vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.