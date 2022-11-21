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Bakan Nebati: Ülkemizin FATF kara listesine alınması söz konusu değildir

21 Kasım 2022 Pazartesi 10:29
Bakan Nebati: Ülkemizin FATF kara listesine alınması söz konusu değildir

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) kara listesine alınması kesinlikle söz konusu değildir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak tüm birimlerimizle, kara para aklayıcılarına, terörizmi finanse edenlere ve her türlü suç örgütlerine karşı mücadelemiz, dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam etmektedir. Öncelikle bugüne kadar yürürlüğe konulan varlık barışı düzenlemeleri, net hata ve noksan konusunda FATF tarafından ülkemize yönelik olarak yapılmış herhangi bir eleştiri bulunmamaktadır. FATF tarafından Ekim 2022'de yayımlanan basın bildirisinde ülkemizin konu ile ilgili ilave ve olumlu adımlar attığı açıkça kabul edilmiştir. Bildiride, Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı sistematiğini geliştirme hususunda yüksek seviyede bir siyasi taahhütte bulunduğu ve bu yönde ilave adımlar attığı ifade edilmiştir. Bildiride, ülkemizin bu suçlarla mücadelede diğer hususlara ek olarak insan kaynağını güçlendirdiği ve iç dondurma kararlarını ülkemizin risk profili ile uyumlu bir şekilde kullandığı belirtilmiştir" denildi. 

'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BÜLTENİNİ ANDIRAN ISMARLAMA RAPOR'

Ayrıca, Türkiye'nin özel önem atfedilen ve 'Big 6' olarak ifade edilen FATF standartlarının tamamına geniş ölçüde uyumlu olduğu değerlendirmesini aktaran Nebati, "Ülkemize yönelik uluslararası kara para soruşturması açılacağına ilişkin gerçek dışı iddialar mesnetsiz olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını da zedeleyici niteliktedir. Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin FATF kara listesine alınması kesinlikle söz konusu değildir. Bir siyasi parti temsilcisinin hazırladığı ve adeta terör örgütlerinin basın bültenini andıran ısmarlama rapor, ülkemizin terörle her alanda mücadelesinden ve bu mücadelelerden elde edilen başarılardan duyulan rahatsızlığın bir tezahürü olarak değerlendirilmelidir. Ülkemizin tüm paydaş kuruluşları bu kapsamdaki çalışmalarını eşgüdüm içerisinde sürdürmektedir" açıklamasında bulundu. 

DHA

Son Güncelleme: 21.11.2022 10:32
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin NebatiFATF Kara Liste
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