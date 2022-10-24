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Bakan Nebati: Tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yerli ve milli yazılım teknolojisiyle, bütçenin oluşturulmasından kesin hesabın çıkarılmasına kadar tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz" dedi.

24 Ekim 2022 Pazartesi 10:42
Bakan Nebati: Tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu maliyesinde gerçekleştirdiğimiz teknoloji reformu ile yeni bir dönemi başlatıyoruz. Geliştirdiğimiz yerli ve milli yazılım teknolojisiyle, bütçenin oluşturulmasından kesin hesabın çıkarılmasına kadar tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan, 'Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'ne ilişkin yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Kamu maliyesinde gerçekleştirdiğimiz teknoloji reformu ile yeni bir dönemi başlatıyoruz. Geliştirdiğimiz yerli ve milli yazılım teknolojisiyle, bütçenin oluşturulmasından kesin hesabın çıkarılmasına kadar tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz. 'Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi' projesiyle, elektronik belge alt yapısına ve açık kaynak kodlu yazılım mimarisine sahip, uluslararası standartlara uygun 'Muhasebe Bilişim Sistemi'ni merkezi yönetim kapsamındaki tüm idarelerde ve talep eden diğer kurumlarda uyguluyoruz. Proje kapsamında, muhasebe sistemiyle uyumlu; harcama yönetim sistemini hayata geçirdik. E-fatura uygulamasıyla kağıt fatura kullanımını kaldırıyoruz, e-tahsilat alt yapısını güçlendiriyoruz, e-teminat alt yapısını yaygınlaştırıyoruz, e-belge dönüşümünü gerçekleştiriyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanıNureddin Nebati
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