Bakan Nebati: Tahıl sevkiyatı anlaşması fiyatlara düşüş yönlü yansıdı

İSTANBUL - 'Yüz Yüze Gönül Gönüle Ümraniye Programı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı, "Tahıl Sevkiyatı Anlaşması, kısa süre içinde ülkemizde olduğu gibi dünya tahıl fiyatlarına da düşüş yönlü yansımıştır" dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Yüz Yüze Gönül Gönüle Ümraniye Programı' kapsamında sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vakıf ve dernek başkanları, iş insanları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Ümraniye'deki bir otelde düzenlenen programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı. Burada konuşan Bakan Nebati, salgın sürecinde yüzde 14,1'e kadar yükselen işsizlik oranının haziran ayı itibarıyla yüzde 10,3 ile salgın öncesi seviyenin altına gerilediğine dikkat çekti.



Bakan Nebati, Türkiye'nin büyümeye devam ettiğine vurgu yaparak, "Hemen her ay Cumhuriyet tarihimizin yeni ihracat rekorlarını kırmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.





'2020 YILINDA DAHİ TÜRKİYE BÜYÜME KAYDEDEN ÜLKELERDEN BİRİ OLMUŞTUR'



Bakan Nureddin Nebati, salgına rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme kaydettiğine dikkat çekerek, "Ülkemiz tüm dünyayı etkisine alan Kovid-19 salgınına rağmen hızlı toparlanma kabiliyeti gösteren ekonomilerden biridir. Küresel ekonominin salgından büyük hasar gördüğü 2020 yılında dahi Türkiye, büyüme kaydeden nadir ülkelerden biri olmuştur. Türkiye ekonomisi 2021 yılında ise yüzde 11 oranında rekor bir büyüme performansı elde etmiş, bu güçlü büyüme görünümünü dengeli bir kompozisyonda sağlamıştır. Ekonomik büyümeyle birlikte istihdamda çok ciddi artış kaydettik. Salgının en şiddetli dönemine kıyasla yaklaşık 5,5 milyon kişilik bir istihdam artışı kaydederek 2022 yılı haziran itibarıyla toplam istihdamımız 30,9 milyona ulaşmış durumda. Sadece bu yılın ilk yarısında sağlanan savaş, dünya ekonomisinin durumu, emtia fiyatları, enerji fiyatlarındaki yükselişe rağmen istihdam artışı 862 bin kişi oldu. Salgın sürecinde yüzde 14,1'e kadar yükselen işsizlik oranıysa bu yıl haziran ayı itibarıyla yüzde 10,3 ile salgın öncesi seviyenin altına geriledi" diye konuştu.





'İHRACAT REKORLARI KIRMAYI SÜRDÜRÜYORUZ'



Bakan Nebati, "Attığımız yapısal adımlar ve tedarik zincirindeki değişimlerin olumlu etkisiyle 2021 yılında ihracatımız uzun dönemli trendin oldukça üzerinde artış gösterdi. İhracattaki güçlü performansımız 2022 yılında devam etmiş, 250 milyar dolar sınırına dayanmıştır. Hemen her ay Cumhuriyet tarihimizin yeni ihracat rekorlarını kırmayı sürdürüyoruz. Keza ülkemiz turizm gelirlerindeki toparlanma bakımından da diğer ülkelerden pozitif ayrıştı. Rusya-Ukrayna Savaşına rağmen güçlü bir performans sergilemeye devam edebilmiştir. Beklentimiz yılsonunda turizm gelirimizin 37 milyar doların üzerine çıkmak ve salgın öncesi seviyenin de üzerinde bir performansın sergilenmesini göreceğiz. Tablo apaçık ortada. Tüm küresel olumsuzluklara rağmen üretimde, büyümede, istihdam ve ihracat artışında Türkiye adeta tam yol ilerliyor. Ekonomimiz çok şükür sağlıklı ve sağlam. Bir de gidip şu bizim karamsarlar korosuna sorsanız size anında battık-bittik şarkısını söylemeye başlarlar" ifadelerini kullandı.





'ÖNLERİNDE UNVAN BULUNANLAR KORO HALİNDE YALAN YANLIŞ HABER YAPIYORLAR'



Bakan Nebati, eleştiriye kapalı olmadıklarına dikkat çekerek, "Biz asla eleştiriye kapalı veya sorunları görmezden gelen bir anlayışa sahip değiliz. Buradaki temel mesele bir kesimin tüm sorunlara büyüteçle bakarken başarı kaydedilen alanları hepten yok saymaları, hatta spekülasyona varacak düzeyde bazı çarpıtmalardan medet umanlar var. Oysa 'eğriye eğri, doğruya da doğru' demeyi bilmek önemli ve erdemli bir tavırdır. Beklentimiz objektif ve yapıcı yaklaşımlardan ötesi değildir. Önlerinde unvan bulunanlar bir koro halinde dolar şuraya gidecek, ülke şuraya gidecek diye yalan yanlış haberler yaparlar. Önünde unvan bulunanlar Türkiye'nin IMF'den borç almadığını bile bile tamamen teknik bir duruşla her ülkenin kapasitesi oranında almış olan miktarı bile, borç aldılara dönüştürebiliyorlar" dedi.





'CARİ AÇIĞIMIZIN TEMEL SEBEBİ ENERJİ MALİYETLERİMİZDİR'



Bakan Nebati, "12 aylık birikimli cari işlemler mayıs itibarıyla 34,6 milyar dolar fazla vermiştir. Yani bizim cari açığımızın temel sebebi enerji maliyetlerimizdir. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle yakın dönemde ülkemiz adeta bir enerji seferberliği ilan etmiş durumdadır. Akkuyu Santrali, Karadeniz doğalgazı, yenilenebilir enerji yatırımlarına ek olarak dün itibarıyla Abdülhamid Han sondaj gemimiz de devreye alınmıştır. Bugün 2 sismik araştırma ve 4 sondaj gemimizle denizlerde dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahip konuma gelmiş durumdayız. İnşallah önümüzdeki süreçte tüm bu gayretlerimizin de karşılığını Yüce Rabbim denizler vasıtasıyla bize verecektir" dedi.



Bakan Nebati, gelir dağılımında adaletin sağlanmasının en fazla önem verdikleri konuların başında olduğuna dikkat çekti ve fiyatlar vasıtasıyla enflasyonist baskıları azaltıcı tedbirler aldıklarını ifade etti.





'TAHIL SEVKİYATI ANLAŞMASI TAHIL FİYATLARINA DÜŞÜŞ YÖNLÜ YANSIDI'



Nebati, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle savaşan tarafları bir araya getirmeyi başararak İstanbul'da imzalanmasını sağladığımız Tahıl Sevkiyatı Anlaşması, kısa süre içinde ülkemizde olduğu gibi dünya tahıl fiyatlarına da düşüş yönlü yansımıştır. Böylelikle hububat ve yağlı tohumlarda fiyatlar savaş öncesi seviyenin de altına gerilemiştir. Buna açıkça uluslararası literatürde Recep Tayyip Erdoğan etkisi diyorlar" ifadelerini kullandı.





'AKARYAKITTA EN AZ VERGİ ALAN ÜLKEYİZ'



Nebati, "Avrupa ülkeleri içinde akaryakıttan en az vergi alan ülkeyiz. Pompa çıkış fiyatlarında her akşam haber alıyoruz. Mazot, motorin 22 lira seviyesine indi. Manşetlerdeki görüntü yok, alt yazı geçiyor" dedi.



Nebati, diyaliz merkezleri ve tıbbi cihazlar için SUT'ta çalışma yaptıklarını ve birkaç güne de yayınlanacağını belirtti.





'ENFLASYON SORUNUNU ÇÖZMEK AMACIYLA GEREKEN TÜM ADIMLARI TEK TEK ATIYORUZ'



Nebati, "Enflasyon sorununu çözmek amacıyla gereken tüm adımları tek tek atıyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti iktidarı nasıl ki 20 yıldan bu yana milletimizin tüm sorunlarının çözüm adresi olduysa, enflasyon sorunu da kesinlikle bir istisna değildir. Bu sorunun da çözüm adresi yine biz olacağız. Bugün tüm küresel olumsuzluklara karşın Türkiye üretiyor, Türkiye büyüyor, Türkiye istihdam sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.