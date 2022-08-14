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Bakan Nebati: Market fiyat etiketlerinde olumlu yansıma bekliyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yarından itibaren 30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidileceğini hatırlatarak, "Vatandaşımızdan yana attığımız bu önemli adımın, ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız" dedi.

14 Ağustos 2022 Pazar 17:52
Bakan Nebati: Market fiyat etiketlerinde olumlu yansıma bekliyoruz

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pandemi süreciyle tetiklenip Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen küresel sorunlar tüm dünyayla birlikte ülkemizde de gıda fiyatlarında önemli artışlara sebep oldu. Ancak bizler, vatandaşımızın maruz kaldığı gıda enflasyonuyla etkin şekilde mücadele etme konusunda kesin kararlıyız. Yakın dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle imzalanan Tahıl Koridoru anlaşması küresel hububat fiyatlarında düşüşe sebep olmuş, petrol fiyatlarında son haftalarda bazı gevşemeler yaşanmıştır. Ayrıca ülkemizde bu yıl tarımsal üretimde önemli artışlar da söz konusudur. Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir adıma daha imza atıyoruz: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 15 Ağustos Pazartesi (yarın) gününden itibaren 30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidilecektir" dedi.

'OLUMLU YANSIMA BEKLİYORUZ'

Türkiye'de devletin önayak olduğu bu uygulamaya benzer çeşitli uygulamaların, diğer bazı ülkelerde de yakın dönemde perakende zincirlerinin öncülüğünde başlatıldığını vurgulayan Nebati, "Vatandaşımızdan yana attığımız bu önemli adımın, ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyor, fiyat takip sistemimizle gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz. Küresel gıda fiyatlarının geçtiğimiz şubat ayında kırdığı rekorun ardından, düşüş trendine girerek nisan ayında yüzde 0,8; mayıs ayında 0,6; haziran ayında 2,3 ve temmuz ayındaysa yüzde 8,6 düşüş göstermesi söz konusu olmuştur. Gıda sektörümüzün tüm aktörlerinin, son dönemde kaydedilen bu olumlu gelişmeleri de dikkate alarak 'Birlikten Berekete' anlayışımızla hareket edeceklerine inanıyoruz. Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanıNureddin NebatiMarketFiyatürün
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