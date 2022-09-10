Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.521,38
ALTIN
1.007,11
DOLAR
18,24
STERLİN
21,16
EURO
18,33
Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli Personel alacak
Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli...
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 8 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
Doğuş Üniversitesi 19 Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak
Doğuş Üniversitesi 19 Araştırma-Öğretim...
Doğuş Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi 22 Öğretim...
Bursa Uludağ Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 9...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Nebati: Kur korumalı mevduat uygulaması, 1,3 trilyon liralık hacmi geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz kur korumalı mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır" dedi.

10 Eylül 2022 Cumartesi 13:18
Bakan Nebati: Kur korumalı mevduat uygulaması, 1,3 trilyon liralık hacmi geçti

ANKARA, (DHA)-

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonominin çarkları Türk lirası enstrümanlarla dönüyor. Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz kur korumalı mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır. Türk lirası cinsinden varlıkların artması ve tasarrufların vadelerinin uzaması, finansal sistem dahilinde hem yatırımlar hem de krediler açısından büyük öneme sahip. Böylece, tasarruf sahibi kazanırken bankacılık sistemimiz önünü görebiliyor ve yatırımcılarımız da likidite ihtiyaçlarını bu sayede kolaylıkla gideriyor. Kredilerin yatırıma, ihracata ve istihdama yönlendirilerek üretken firma ve alanlarla buluşmasını sağlayacak, enflasyondaki ataleti kıracak, dolarizasyonu azaltacak selektif kredi politikalarının temelinde Türk lirası tercihimiz var" ifadelerini kullandı.

'YATIRIMCI SAYISI 2 MİLYONU AŞTI'

Kredilerin yatırıma, ihracata ve istihdama yönlendirilerek üretken firma ve alanlarla buluşmasını sağlayacak, enflasyondaki ataleti kıracak, dolarizasyonu azaltacak selektif kredi politikalarının temelinde Türk lirası tercihi olduğunu aktaran Nebati, "Bugün gelinen noktada, kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı. Biz Türk liramıza güvendikçe, ülkemizi her türlü şoktan, her türlü gerilim ve krizden korumayı başarırız" ifadesini kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan Nebati: Kur Korumalı Mevduat Uygulaması13 Trilyon Liralık Hacmi GeçtiBakan Nebati3 Trilyonönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadeniz'de palamut bolluğu
Karadeniz'de palamut bolluğu
İstanbul Havalimanı kurumsal ödüle layık görüldü
İstanbul Havalimanı kurumsal ödüle layık görüldü
Esnaf, Bakan Nebati'den 5 liralık madeni para istedi
Esnaf, Bakan Nebati'den 5 liralık madeni para istedi
Bakan Varank: Fındık kurutma aracı Giresun'da çiftçilerimizle birlikte olacak
Bakan Varank: Fındık kurutma aracı Giresun'da çiftçilerimizle birlikte olacak
Bakan Karaismailoğlu: 8 ayda limanlarda 365,1 ton yük elleçlendi
Bakan Karaismailoğlu: 8 ayda limanlarda 365,1 ton yük elleçlendi
Bulgarların gelişi yüzde 30 arttı, iş yeri kiraları 50 bin liraya çıktı
Bulgarların gelişi yüzde 30 arttı, iş yeri kiraları 50 bin liraya çıktı
Hasadına hazırlanılan limon dalında 8 liraya satılıyor
Hasadına hazırlanılan limon dalında 8 liraya satılıyor
Alım garantili 'sözleşmeli besicilik' modeli
Alım garantili 'sözleşmeli besicilik' modeli
THY, Ağustos ayında 7,8 milyon yolcu taşıdı
THY, Ağustos ayında 7,8 milyon yolcu taşıdı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول