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Bakan Nebati: İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, yüksek faiz vaat ediyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor. Milletimizin, defalarca yaşadığı bu senaryoya artık karnı tok" dedi.

04 Aralık 2022 Pazar 18:49
Bakan Nebati: İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, yüksek faiz vaat ediyor

ANKARA,(DHA)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü 'Vizyon Belgesi' açıklamasına eleştiride bulundu. Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Sayın Kılıçdaroğlu; bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız. İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor. Milletimizin, defalarca yaşadığı bu senaryoya artık karnı tok. Son 20 yılda mega altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ülkemiz, yüksek faizle sıcak para peşinde koşarak değil; üreterek, istihdam oluşturarak ve ihracat yaparak zenginleşecektir. Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha fazla üretime yönelen tüm epistemolojik kopuşlar bizimdir. Öte yandan, sizin de mevcut epistemolojinizden bir kopuş yaşayarak milli menfaatlerimizle bir an evvel barışmanız gerektiği gün gibi ortadadır" ifadelerini kullandı.

'Vizyon' adı altında ithal masallarla insanların uyuklatıldığını belirten Nebati, "'Türkiye Yüzyılı'na doğru, inançla ve kararlı adımlarla ilerleyen ülkemizde bakın neler oluyor: 12 çeyrekten bu yana makine ve teçhizat yatırımlarındaki kesintisiz artış sürüyor. İstihdam 31 milyon kişiyle tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Sanayinin mili gelir içerisindeki payı artıyor. İhracat ülke tarihimizde ilk kez 250 milyar doların üzerine çıktı" dedi. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan NebatiEkonomiFaizönce Vatan
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