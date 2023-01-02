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Bakan Nebati: Hedefimiz dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasında yer almak

02 Ocak 2023 Pazartesi 14:47
Bakan Nebati: Hedefimiz dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasında yer almak

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılında 254,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bundan sonraki hedefimiz, dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasında yer almaktır" dedi.

Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Ekonomi Modelimiz öncülüğünde istihdam oluşturarak üretmeye ve dünyanın dört bir yanına ihracat yapmaya devam ediyoruz. 2022 yılının her ayında ihracat rekorları kırarak yıl genelinde Orta Vadeli Program tahminiyle uyumlu şekilde 254,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bundan sonraki hedefimiz dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasında yer almaktır. 2023 yılında da daha fazla yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyümeye; vatandaş odaklı yaklaşımımızla ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
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