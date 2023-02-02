Bakan Nebati: Gıda fiyatlarını artıracak bir gerekçe yok

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, haber ajansları ve gazetelerin Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

17 Şubat'ta gerçekleştirilecek İzmir İktisat Kongresi'ne ilişkin bilgi veren Nebati, etkinliğin 1923'teki ilk toplantısının gerçekleştirildiği binada yapılacağını söyledi. Söz konusu binanın 1979'da CHP'li belediye tarafından yıktırılarak otoparka dönüştürüldüğünü hatırlatan Nebati, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in girişimleriyle binanın aslına uygun olarak yeniden inşa ettirildiğini bildirdi.

Nebati, binanın kısa sürede yetiştirilmesi için Vali Köşger ile iletişime geçtiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Şu anda inşaat devam ediyor. 17 Şubat'ta hem kongrenin hem de yeniden inşa edilen binanın açılışını yapacağız. Kongrenin açılışını Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile yapacağız. Aslına uygun bir şekilde 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk döneminde nasılsa aynısına uygun olarak başlatacağız. Cumartesi, pazar günleri 30'un üzerinde oturumla genel bir değerlendirme yapacağız. Kalan günlerde de 4 Mart'a kadar her gün programlar yapılacak. 21. yüzyılın 'Türkiye Yüzyılı' olduğuna ilişkin projeksiyona uygun bir yol haritası çizilecek. Her ilden sanayi, ticaret, tarım ile ilgili temsilciler, kadın temsilciler, akademisyenler, işçi temsilcilerinin de olduğu 750 kişilik bir salonda bu kongreyi başlatacağız."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının da bir İzmir İktisat Kongresi organize ettiğine dikkati çeken Nebati, "Rekabet güzel şey ama bir ülke ekonomisini yöneten merkezi hükümettir yani Ankara'dır. Bu bir ulusal program, rekabetten ziyade burada birlikte hareket edilebilirdi. Bunun artısı şu, oteller dolacak, İzmir'in tanıtımı yapılacak, İzmir konuşulacak böylesi bir ortamda. Biz İzmir’i desteklemiş olacağız ama tabii ki hedefimiz Türkiye ekonomisi." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, kongrede Türkiye Ekonomi Modeli'nin de ele alınacağını dile getirdi.

"EYT'nin bu yıl için bütçeye maliyeti 255 milyar lira"

Bakan Nebati, EYT düzenlemesine ilişkin soruları da yanıtlayarak, Türkiye bütçesinin güçlü olduğunu vurguladı.

Geçen yılın aralık ayına kadar EYT düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldıklarını belirten Nebati, "Bana Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı olarak 'Bu ödemeyi yapacaksın' dediklerinde benim hazır olmam gerekiyordu. 31 Aralık'ta biz EYT'nin bu yılki yükünü kasaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, Türkiye'nin 20 Aralık 2021'e kadar yaşanan döviz kuru ataklarını hak etmediğini, makroekonomik göstergelerin hiçbirisinin Türkiye'nin o duruma düşmesini gerektirecek bir altyapı sunmadığını anlattı.

Geçen yılın mayıs ayından itibaren EYT ile ilgili hazırlıklarını sürdürdüklerini anımsatan Nebati, "Emekli ve memurlara 1 puanlık iyileştirmenin maliyeti 19 milyar lira, 15 puana yakın bir maliyet eklendi 270 milyar lira. EYT düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldık. EYT'nin bütçeye maliyetini de bu yıl için 255 milyar lira olarak hesapladık, kasada hazır duruyor. Buna KGF kefaletleri dahil değil." dedi.

Bakan Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin net hata noksan verileriyle ilgili iddialarının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Net hata noksan suçlamalarıyla başladı, sanki bu ülke kara para aklıyor, uyuşturucu parasıymış gibi ifade eden cümleler kullandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin muhalefet partisinin genel başkanının söylediği bu ifade kendi ülkesini itham eden çok ağır suçlamalardır. Sanki bir tek Türkiye'de net hata noksan varmış gibi bir suçlamada bulundu, gerçekten üzüldüm. Ülkesine azıcık saygı duyan, azıcık seven, milliyetçilik duygusunu yaşatan birisi o ifadeleri kullanmazdı. 2021 verilerine göre ABD'deki net hata noksan 137 milyar dolar, 2021'de GSYH'ye oranı binde 6, Almanya'da 60 milyar dolar net hata noksan, GSYH'ye oranı yüzde 1,4, İngiltere'de 25,5 milyar dolar yüzde 0,8, Türkiye'nin net hata noksanı 2002'de 1,4 milyar dolar binde 2, 2022'de bu rakam 21 milyar dolara çıkıyor, GSYH'ye oranı yüzde 1,5 civarında olacak. İngiltere'nin net hata noksanı da bu dönemde 25 milyar dolardan 69 milyar dolara, Almanya'nın 60 milyar dolardan 88 milyar dolara çıktı."

Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun bazı kamu ihaleleriyle "5'li çete" olarak tabir ettiği gruplara haksız kazanç sağlandığı iddialarının sorulması üzerine de "Nitelediği kişiler sadece Türkiye'de iş yapmıyorlar, yurt dışında da iş yapıyorlar, bazı illerde belediyelere de iş yapıyorlar. Bir iş adamı nerede ticaret varsa oraya para kazanmaya gider. İhaleler şeffaf, işlemler şeffaf, ödemeler bankalar üzerinden yapılıyor. Bu 90'lı yıllarda yeşil sermaye denilerek ötekileştirilen bir zihnin dışavurumudur. Bu tür ötekileştirmeleri yapmak ve Türkiye'yi kara para cenneti olarak nitelendirmek doğru değil. Bunlar ülkeye kasten zarar vermek için kullanılan cümlelerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, yapılandırmaya ilişkin sorular üzerine, 40-50 yıldır tahsil edilemeyen kamu alacakları olduğunu, bunun da kamu üzerinde bir yük oluşturduğunu söyledi. Bu sebeple yapılandırmada 2 bin liranın altındaki alacakların temizlenmesi yönünde düzenlemeye gittiklerini anımsatan Nebati, sadece bu düzenlemenin 7,9 milyon kişiyi ilgilendirdiğini bildirdi.

Nebati, gıda enflasyonunun azaltılmasına ilişkin bir soru üzerine de enflasyona karşı sabit ve dar gelirlilere yönelik ücret artışları yaptıklarını hatırlattı. Bakan Nebati, "Gıdada fiyatlarını artıracak bir gerekçe yok. Gübre, mazot fiyatları geçen yılın altında. Personel giderleri hariç herhangi bir yerde artış söz konusu değil. Gıda fiyatlarındaki artışın kontrol edilebileceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de seçimleri etkileyecek herhangi bir ekonomik operasyon riski görüp görmediklerinin sorulması üzerine de Nebati, "Türkiye'nin makroekonomik göstergeleri herhangi bir operasyona açık değil, yapılan operasyonların bir karşılığı olmaz. Biz ocak ayında borçlanmaya çıktık, 2 milyar 750 milyon dolar borçlandık. Borçlanmalarımızı devam ettiriyoruz. Merkez Bankası rezervlerimiz çok kuvvetli. Bizim makroekonomik göstergelerde bir sıkıntımız yok. Parasal olarak operasyon çekebilecekleri hiçbir alan yok." ifadelerini kullandı.

"6'lı masaya da 6'lı masanın ekonomistlerine de açıkça çağrıda bulunuyorum"

Nebati, muhalefetin yol haritasına baktığını ve enflasyonu nasıl önleyeceklerine ilişkin bir yol haritalarının olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"6'lı masaya da 6'lı masanın ekonomistlerine de açıkça çağrıda bulunuyorum. 'Enflasyonu düşüreceğiz' diyorlar, bunun için enstrümanlarınız nedir? Açıklasınlar, faiz artıracak mısınız, artırmayacak mısınız? Faiz artıracaksanız, ne kadarlık bir artırım düşünüyorsunuz? Manşet enflasyonla iletişimi nasıl olacak? Bunlarla işsizlik ve kapanan şirket sayısı ne kadar artacak? Dövizle ilgili de IMF'den borç almayı tasarlıyorsanız, ne kadar borç alacaksınız? Buna ne kadar faiz vereceksiniz? Bu ithalatı ihracatı ne kadar etkileyecek? Bunları hiç kullanmıyorlar."