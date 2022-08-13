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Bakan Nebati: Gayrimenkul sektöründe olağan dışı fiyat artışlarını merceğe aldık

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Gayrimenkul sektöründeki olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz, konuyu mercek altına aldık. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız" dedi.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:27
Bakan Nebati: Gayrimenkul sektöründe olağan dışı fiyat artışlarını merceğe aldık

Bakan Nebati, yaptığı yazılı açıklamada, gayrimenkul sektöründe olağan dışı fiyat artışlarına yönelik kapsamlı çalışma başlatıldığını belirtti. Nebati, fiyat artışına neden olan etkenlerin tek tek incelendiğini; mali, finansal, tapu ve emlak ilan site verilerinin incelendiğini, analiz ve değerlendirme çalışmalarının kararlılıkla yürütüldüğünü kaydetti.

Bakanlıkça açıklanan, konuya ilişkin yapılan çalışmalar ise şöyle: 

"Emlak ilan siteleri vasıtasıyla gayrimenkul sektöründe fiyat artışı ve enflasyona sebep olan etkenlerin belirleniyor. Suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozan, enflasyona sebep vererek piyasayı olumsuz etkileyen, konut satışında elde ettiği geliri doğru beyan etmeyen kişiler ve firmalar tespit ediliyor. Enflasyonist ortam yaratan ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlem başlatılması için ilgili kurumlara bilgiler iletiliyor. Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve ülke çapında gayrimenkul ilanı veren emlakçılara yönelik yürütülen risk analizi ile birlikte yapılan tespitler sonucu saha denetimlerine de başlanıldı. Çalışmalar neticesinde, emlak piyasasında spekülasyon yaratan, konut satışlarından elde ettiği gelirini beyan dışı bırakan veya eksik beyanda bulunan, başta tapu harcı olmak üzere vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen şahıs ve firmaların tespiti de gerçekleştirildi." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanıNureddin NebatiGayrimenkul
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