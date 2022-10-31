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Bakan Nebati Finansın Geleceği Zirvesi'nde konuştu

31 Ekim 2022 Pazartesi 15:52
Bakan Nebati Finansın Geleceği Zirvesi'nde konuştu

İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "21 Ekim itibariyle toplam kredi hacmi yılsonuna kıyasla 2 trilyon lira artarak 6.9 trilyon liraya ulaşmış durumda. Bu artışın yüzde 83'lük kısmını reel sektörümüze açılan ticari kredilerden kaynaklanarak sağlanmıştır" dedi.  

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da düzenlenen Finansın Geleceği Zirvesi'ne katıldı. Programda konuşan bakan Nureddin Nebati, "Sermaye piyasaları, katılım finans ve FinTek alanlarında hayata geçireceğimiz reform ve politika adımları ile finansal sektörün bir bütün şeklinde hedeflemesini bekliyoruz. Geçmişte kalmış, çağın gereksinimini karşılamayan ürün ve hizmetlerin yerine Türkiye'de inşa edeceğimiz yeni dönemde yenilikçi, inovatif ve çağın önünden giden asırlık adımlar atarken sizlere büyük bir adım düşüyor. Bizler reel sektör ile tasarruf sahipleri arasında köprü vazifesi gören finans sektörümüzün önünü açmaya devam edeceğiz. Yerel ve küresel düzeyde düzenlediğimiz toplantılarda yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracata dayalı büyümeyi ön plana alan Türkiye ekonomi modelini anlatıyoruz. Bizi dinliyorlar, izliyorlar, merak ediyorlar, sorguluyorlardı şimdi nasıl oldu diye bakıyorlar. Bundan emin olun. Türkiye ekonomi modeli bir model olarak dünyanın gündeminde. Uyguladığımız politikalar neticesinde ekonomimiz son 8 çeyrekte büyümesini kesintisiz sürdürürken vatandaşlarımıza yeni iş imkanları sunmaya devam ediyoruz. 21 Ekim itibariyle toplam kredi hacmi yıl sonuna kıyasla 2 trilyon lira artarak 6.9 trilyon liraya ulaşmış durumda. Bu artışın yüzde 83'lük kısmını reel sektörümüze açılan ticari kredilerden kaynaklanarak sağlanmıştır. Ticari kredilerde ihracat, işletme ve yatırım kredilerindeki artış ile imalat sanayine kullanılan kredilerin payının yüksek seyretmesi de son derecece olumlu bir göstergedir. Bunlara ek olarak KOBİ kredilerinin tarihsel ortalamasının 3 katından fazla büyümesini ekonomimizin geleceği ve sağlığı açısından çok önemli görüyoruz. 2022 yılından selektif kredi anlayışıyla hazine destekli kefalet sisteminde 111.3 milyar liralık kredi hacmi oluşturmuş durumdayız" dedi.  

Bakanı Nebati, "Son 20 yıllık süreçte finansal sistemin geliştirilmesi ve ürün çeşitliliğin arttırılması hususunda gerçekleştirdiğimiz devrim niteliğinde çalışmalar ülkemizin gerek yasal altyapı gerekse denetim çerçevesiyle dünyada parmakla gösterilen finansal bir sisteme kavuşmasını sağladı. Hepinizin bildiği gibi kur korumalı mevduat uygulamaya girmeden önce döviz kurlarında ortaya çıkan yüksek oynaklık uygulama sonrasında dengelenmiştir. Ayrıca önümüzdeki dönemde ülkemizde girişimcilik ekosisteminin yaygınlaştırılmasını ve buna teminen yeni finansal iş modellerini geliştirmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedeflerine katkı sağlayacak olan 'Katılım Finans Strateji' belgesi yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından yayımlandı. Ülkemizin katılım finans alanında küresel bir üsse dönüşme hedefimiz doğrultusundaki katılım finans kanunu çalışmalarımızı da kısa bir süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin NebatiFinansın Geleceği Zirvesi
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