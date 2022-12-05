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Bakan Nebati: Enflasyonda düşüş trendine girmiş bulunuyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz" dedi. 

05 Aralık 2022 Pazartesi 11:19
Bakan Nebati: Enflasyonda düşüş trendine girmiş bulunuyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; kasım ayında enflasyonun hız keserek yüzde 84,39’a, yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) de yıllık bazda yüzde 157,69’dan yüzde 136,02’ye gerilediğini belirtti. Bakan Nebati, "Daha önce de çeşitli mecralarda ifade ettiğimiz üzere, beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz. Bu gelişmede, uluslararası emtia fiyatlarının nispeten sakin seyri ile küresel koşullardaki bazı iyileşmeler etkili olduğu gibi Kur Korumalı Mevduat ve devreye aldığımız diğer pek çok önlemin Türk Liramızda sağladığı istikrarlı duruş kuşkusuz etkili olmuştur. Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE’de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde uyguladığımız politikalarla, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, vatandaşlarımızın alım güçlerini de korumaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanıNureddin NebatiEnflasyonTüik
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