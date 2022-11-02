Bakan Nebati: Enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız

İSTANBUL - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) düzenlediği ticaret fuarı MÜSİAD EXPO'da konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla mücadelemizi tek haneli rakamlara düşürene kadar mücadelemiz devam edecek, bunda kesin kararlıyız. Finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar başta olmak üzere aldığımız kapsayıcı tedbirler sayesinde, küresel fiyatlarla yaşanacak normalleşme ve beklentilerdeki iyileşmenin de olumlu katkısıyla ülkemizdeki enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız" dedi.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) iki yılda bir düzenlediği Ticaret Fuarı MÜSİAD EXPO, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Birçok etkinliğin, uluslararası iş forumu, ikili iş görüşmeleri, diplomatik misyonlar resepsiyonu gibi programların düzenleneceği fuarın açılışına, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Türkiye Ekonomi Modeli’yle yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme politikasını başarıyla uygulamaya devam ettiklerini dile getiren Bakan Nebati, "2022 yılı Ağustos ayı itibarıyla toplam istihdamımızı Cumhuriyet tarihimizdeki en yüksek seviyesi olan 31 milyon kişiye yükselttik. Ticaret ortaklarımızdan gelen güçlü talep ve küresel tedarik zincirindeki aksaklıklara rağmen bunu avantaja çevirebilmemiz sayesinde ülkemiz, son 22 ayda aylık ihracat rekorları kırmıştır. 2022 yılı Eylül ayında yıllık ihracatımız 252,6 milyar dolarla tarihi yüksek seviyelere ulaşmıştır. Turizme yönelik tahminlerimizi de yukarı yönlü revize ediyoruz. 2022 yılında yaklaşık 50 milyon ziyaretçiyi ülkemizde 44 milyar dolar turizm geliri elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.





TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ İLE AMAÇLADIĞIMIZ HEDEFLERE ULAŞIYORUZ



2022 Ağustos ayı itibariyle yıllık cari açığın 40,9 milyar dolar olduğunu belirten Bakan Nebati, "Tersinden baktığımızda enerji ve altın hariç değerlendirildiğinde ise cari işlemler dengesi yıllık 41,2 milyar dolar fazla vermektedir. Enerjinin bizi ne kadar etkilediğini çok iyi görebiliyoruz. Bu yıl 100 milyar doların üzerine giden bir enerji ithalatı var. Dış ticaret açığımız büyüyor. Cari açık dengemiz büyüdü. Normalleştiğini düşündüğünüzde cari işlemler açığı sadece ve sadece geçen yıl ki fiyatlarla olmuş olsa dahi sıfırlanıyor. Türkiye Ekonomi Modeli ile amaçladığımız hedeflere gün be gün ulaşıyoruz. Dünya normalleştiğinde etkilerinin hızlı ve hissedilir olacağını göreceğiz. İlerleyen dönemde, ihracat ve turizm gelirlerimizdeki artışın sürmesiyle birlikte Karadeniz Doğalgazı’nın da devreye alınması, elimizi önemli oranda güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.





ENFLASYON BELASINDAN KALICI OLARAK KURTULACAĞIZ



Bakan Nebati, "Olumsuz küresel gelişmelere ek olarak döviz kurunda yaşanan gelişmeler ve enflasyon beklentilerinin kötüleşmesi, ülkemizde enflasyonun yüksek seviyelere çıkmasında etkili olmuştur. Yüksek enflasyonun sebep olduğu sorunların tümünün farkındayız. Enflasyonla mücadelemizi tek haneli rakamlara düşürene kadar mücadelemiz devam edecek, bunda kesin kararlıyız. İlgili tüm kurumlarla yoğun koordinasyonumuzu sürdürüyor, enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak için adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar başta olmak üzere aldığımız kapsayıcı tedbirler sayesinde, küresel fiyatlarla yaşanacak normalleşme ve beklentilerdeki iyileşmenin de olumlu katkısıyla ülkemizdeki enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız. İş dünyasının finansmana erişimini desteklemek, yatırım ve ihracat olanaklarını geliştirmek amacıyla son dönemde selektif kredi politikamızla Hazine Destekli KGF paketlerini uygulamaya aldık. Reel sektörümüzün finansman ihtiyacını karşılayan bankacılık sektörümüzün toplam kredi hacmi yılbaşına göre yüzde 41 artarak 6,9 trilyon liraya ulaşmıştır" dedi.





ÇİFTÇİLERE MÜJDE; MAZOT VE GÜBRE DESTEKLERİ BU YIL ÖDENECEK



Nebati, "Yakın dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği üzere bir kredi destek paketiyle esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Toplam 100 milyar lira tutarındaki bu kredi imkanını 60 ay vade ve yüzde 7,5 gibi düşük bir maliyetle esnaf ve sanatkarlarımızın hizmetine sunuyoruz. Benzer şekilde çiftçilerimizin de her zaman yanında yer alıyoruz. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla tarımsal üreticilerimizin daha uygun koşullarda finansman imkanına kavuşması için Hazine faiz destekli kredi kullandırıyoruz. Tarımsal kredilerin yaklaşık yüzde 86'sı bu kredilerden oluşuyor ve faiz yükünün yaklaşık yüzde 70’ini karşılıyoruz. Bugün de çiftçilerimizin girdi maliyetlerini düşünmeden üretim yapabilmeleri için hububatta mazot ve gübre desteklerini 2023 yerine bu yıl ödeyeceğimizi Resmi Gazete vasıtasıyla duyurmuş olduk. Bu destek çiftçilerimizin Ziraat Bankası banka kartlarına yüklenecek, mazot ve gübre alımında kullanılabilecek. Finansman yükü Bakanlığımızca karşılanacak olan bu uygulamanın çiftçilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim" diye konuştu. Bakan Nebati, girişimcileri de desteklediklerini hatırlattı.





YERLİ OTOMOBİL YAPAMAZSINIZ DİYENLERE SESLENİYORUM



Bakan Nebati, banka kredi kartlarını tercih ederken TROY’un tercih edilmesini rica ettiğini belirtti.



Yerli otomobil TOGG hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Hayallerimizi 61 yıl boyunca erteleyenler hep aynı insanlar olmuşlardır. İş gerçekleşmeye başladığı andan sonra da ilk kullanıcıları da emin olun hep onlardır. Bu olmazcılar Marmaray’a da karşıydılar. Ülkenin yararına ne varsa, lütfen arşivlere baksınlar. Tamamına karşılar. Şimdi yine aynı şeyi yapıyorlar, temel atıldığında fabrika nerde dediler, fabrika ortaya çıkmaya başladı, üretim bandı nerede dediler, seri üretim nerede dediler, araç nerede dediler, araç burada dediğinizde yerlilik oranı ne kadar dediler. Önce sen yerli olmayı öğren, aracın içindeki yerliliği görürsün. Yerli otomobil yapamazsınız diyenlere sesleniyorum yerli otomobilimiz de olacak, uçağımızda, trenimizde füzemizde, bombamızda… Her şey yerli olacak çünkü burası yerli. Bundan sonra güzellikleri paylaşacağımız dönem geliyor" diye konuştu.



Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri, fuarı gezdi. 5 Kasım’a kadar devam edecek fuarın, 100 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.