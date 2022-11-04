Bakan Nebati: Enflasyon aralıktan itibaren hızlı düşmeye başlayacak

KASTAMONU - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Döviz kuru oynaklığı minimum seviyede. Öngörülebilirliğin arttığı, insanların hesaplarını çok rahat bir şekilde yapabildiği bir dönemdeyiz. Enflasyon, aralık ayından itibaren baz etkisiyle de olsa hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak ve hedefimiz olan tek rakamlı enflasyonu yakalayacağız" dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, çeşitli ziyaretler ve programlar için sabah saatlerinde Kastamonu'ya geldi. Bakan Nebati, AK Parti İl Teşkilatı'nca Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlen '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programına katıldı. Burada konuşan Nebati, AK Parti olarak eser ve hizmet siyasetinden asla ödün vermediklerini belirterek, iktidarları döneminde sağlıktan eğitime, ulaştırmadan konuta birçok alanda çalışma yaptıklarını söyledi.



'SİZİN YERLİLİK ORANINIZ NE KADAR?'



Yollarının açık olduğunu ve çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Bakan Nebati, Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'a yönelik eleştirilere yanıt verdi. Muhalefetin bu zamana kadar Togg'a birçok eleştiride bulunduğunu hatırlatan Nebati, "Bunlar yetmedi; aracı görmeye başladıkça toplum içerisindeki enerjiyi hissettikçe yerlilik oranını sorgulamaya başladılar. Bunları herkes tanıyor, kim olduğunu biliyor. Bunlar köprü yapılırken, 'Yaptırmam'; şehir hastaneleri yapılırken, 'Niye bunları yapıyorsunuz'; Marmaray, Avrasya Tüneli yapılırken, 'Hayır' diyenler. Kastamonu'ya, ülkemizin bütün bölgelerinde yapılan havalimanından yaparken, 'Niye yapıyorsunuz' diyenler. Bunlar aynı zihniyet. Kim bunlar? Koyu muhalefetin de dışına çıkarak ülkenin gerçeklerine ve doğrudan olan ihtiyaçlarına 'Hayır' diyenler. En son Togg'daki yerlilikle ilgili sorgulamalarında şu soruyu cevaplamayı hak ediyorlar. Sizin yerlilik oranınız ne kadar? Önce bir aynaya bakın, sizin yerlilik oranınızla ters orantılı olduğuna iddiaya girerim. Bizim araçlarımız yerli, biz yerli ve milliyiz" dedi.



'ENFLASYON DÜŞMEYE BAŞLAYACAK'



Hizmet için çalıştıklarını dile getiren Bakan Nebati, "Bu ülke için çalışıyoruz, eser hizmeti için çalışıyoruz. Elimizden gelen her gayreti ortaya koyuyoruz. Dünya bir krizle karşı karşıya kaldığında bu krizin üstünden gelecek her türlü enstrümanı en iyi şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. 20 yıldır bu ülkede hiç ama hiç kimse 'Beni enflasyonun altında ezdirdiler', 'Beni doktorsuz bıraktılar', 'Benim çocuğumu kitapsız bıraktılar' diyemez" diye konuştu.



Sorunların üzerinden geçerek çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Nebati, "Bakın döviz kurunun oynaklığı minimum seviyede. Öngörülebilirliğin arttığı, insanların hesaplarını çok rahat bir şekilde yapabildiği bir dönemdeyiz. Enflasyon, aralık ayından itibaren baz etkisiyle de olsa hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak ve hedefimiz olan tek rakamlı enflasyonu yakalayacağız. Bunu hiç kimse işini kaybetmeden, aşını kaybetmeden, kepenk kapatmadan, atölyelerin kapılarına kilit vurmadan, fabrikaların kapılarına kilit vurmadan gerçekleştireceğimizi; tüm dar gelirli, sabit gelirli başta olmak üzere, toplumun enflasyondan en fazla etkilenen kesimlerinin bizim attığımız adımlarla daha rahat bir hayat sürdüreceklerini, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde 20 yıldır yapmış olduğumuz uygulamalarla devam ettireceğimizi ifade ederim" dedi.