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Bakan Nebati: En zorlu koşullarda dahi ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz

Bakan Nebati, martta ihracatın 255,7 milyar dolarla yeni bir rekora imza attığını belirterek, "En zorlu koşullarda dahi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz." dedi.

04 Nisan 2023 Salı 14:16
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Bakan Nebati: En zorlu koşullarda dahi ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz
Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mart ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Mart ayında yüzde 4,4 artışla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı gerçekleşti. 

6 Şubat'taki depremlerin şubat verilerindeki etkisine ilişkin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli ile ihracat rekorları kırmaya devam ediyoruz. Yaşanan deprem felaketinin etkisiyle şubatta daralan ihracat, mart ayında yıllık yüzde 4,4 artış kaydederek tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını yakaladı. Böylece yıllıklandırılmış ihracat 255,7 milyar dolarla yeni bir rekora imza attı." ifadelerini kullandı.

Araç satışları ve endekslerdeki verilere dikkati çeken Nebati, şunları kaydetti:

"Martta otomobil satışları yıllık yüzde 57,9 ve hafif ticari araç satışları yıllık yüzde 75,3 artış kaydederken satın alma yöneticileri endeksi (PMI) bir önceki aya göre 0,8 puan artışla eşik değerinin üzerinde, 50,9 seviyesinde seyretti. En zorlu koşullarda dahi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
BakanNebatiMartayıihracat
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